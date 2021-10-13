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Европейцы поставили Лондону рыбный ультиматум

13 октября 2021, 23:55  •  92 • Политика
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Ряд европейских государств считает, что Великобритания грубо нарушает договор о рыбной ловле. Лондон, который со скандалом покинул еврообъединение, вовсе не горит желанием делиться собственными рыбными ресурсами с "бывшими родственниками". Однако европейцы не готовы терять свои позиции и пошли на практически открытый шантаж.
Так, 14 европейских держав, среди которых – Германия, Италия, Бельгия и Дания требуют, чтобы британские власти обеспечили беспрепятственный проход европейских рыболовных судов в воды королевства. Зачинщиком этих разборок выступил Париж.
Отмечается, что если Лондон не пойдет на уступки, у него начнутся серьезные проблемы. Европейцы обещают британцам большие неприятности для королевской рыбной промышленности на рынке Евросоюза. Если называть вещи своими именами, европейцы пошли на откровенный шантаж. Такую информацию публикует издание The Guardian.
Стоит отметить, что рыбные разборки тянутся уже достаточно давно. Британия всеми силами пытается сократить присутствие европейских товарищей в своих водах. Больше всего это бесит французов. Парижу весьма не понравилось, что недавно лицензию на отлов рыбы в вожделенной акватории получили только 12 судов Республики, в то время как такой деятельностью хотели заниматься целых 47 кораблей.
К слову, в Великобритании начались проблемы на всех фронтах. Недавно местные журналисты объявили, что страна оказалась во власти нашего президента Владимира Путина из-за безрассудства правительства.

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