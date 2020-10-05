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Европейцы попрощались с мечтой переехать в США: Доход - как в 1980-м

05 октября 2020, 16:20  •  38 • В мире
Европейцы попрощались с мечтой переехать в США, ведь американцы слишком много работают и слишком мало зарабатывают. Средний доход - как в 1980-м, а иммиграционная политика властей весьма неоднозначна.
Уровень жизни в Европе сейчас превышает уровень жизни в США. Те, кто когда-то уехал за американской мечтой, мечтают вернуться на ту землю, где жили их предки. К таким выводам пришёл обозреватель Financial Times.
Он сам оказался в США в 10-летнем возрасте. Тогда, в 1980-м, калифорнийский Пало-Альто был уютным университетским городком. Однажды мальчик увидел, как грузовик перевозит целый дом, и подумал: это США – если что-то пошло не так, всегда можно всё изменить. Соединённые Штаты много десятилетий были для европейцев страной, где можно начать жизнь с чистого листа, но сейчас ситуация изменилась.
Журналист рассказал, как в 2009 году во время командировки в Палестину общался с местным жителем. Тот много работал на родине и регулярно отправлял деньги родственнику в Калифорнию, который из-за кризиса остался без средств к существованию, потеряв бизнес.
Сегодня средний доход американской семьи такой же, каким был в 1980 году, когда он жил в Пало-Альто, утверждает автор публикации.
Жизнь большинства американцев крутится вокруг поиска денег на оплату медицинских услуг, выплату образовательного кредита, накопления на обучение детей, откладывание средств на старость.
"Европейцы раньше завидовали американцам, сейчас они им сочувствуют", - считает журналист.
Он сообщил, что весной 2020 года жители Ирландии отправили американским индейцам чокто несколько миллионов долларов. Этот народ сильно пострадал во время пандемии коронавируса. А ведь в 1847 году индейцы финансово поддерживали ирландцев, когда те умирали в период "картофельного голода".

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