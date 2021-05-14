Европейцы подсчитали убытки от русских туристов

Европейцы подсчитали, сколько могли бы заработать, если бы русские туристы путешествовали так, как раньше. Счёт на много миллиардов.

По статистике, граждане России в зарубежных поездках тратят больше денег ежедневно, чем турист из любой другой страны.

"Они были желанными гостями, так как не скупились", - говорится в статье издания Die Welt.

Например, в 2019 году траты русских туристов на поездки за границу составили 34,5 миллиарда долларов. Это седьмой показатель по миру.

В публикации сказано, что прекращение авиасообщения из-за пандемии заставило туристов из России искать другие курорты. Все участники туристического рынка солидарны в том, что как только полёты в Европу возобновятся, то билеты из России будут раскуплены моментально.