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Европейцы подсчитали убытки от русских туристов
14 мая 2021, 20:05 • 174 • В мире
Европейцы подсчитали, сколько могли бы заработать, если бы русские туристы путешествовали так, как раньше. Счёт на много миллиардов.
По статистике, граждане России в зарубежных поездках тратят больше денег ежедневно, чем турист из любой другой страны.
"Они были желанными гостями, так как не скупились", - говорится в статье издания Die Welt.
Например, в 2019 году траты русских туристов на поездки за границу составили 34,5 миллиарда долларов. Это седьмой показатель по миру.
В публикации сказано, что прекращение авиасообщения из-за пандемии заставило туристов из России искать другие курорты. Все участники туристического рынка солидарны в том, что как только полёты в Европу возобновятся, то билеты из России будут раскуплены моментально.
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