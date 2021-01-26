Европейцы отказали: антироссийские планы украинцев рухнули

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В ПАСЕ решили не прислушиваться к доводам Незалежной

Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил за то, чтобы полностью подтвердить права и обязанности российской делегации в Ассамблеи. Об этом объявил один из представителей нашей делегации Леонид Слуцкий.



Таким образом, попытки украинской стороны оспорить полномочия России пока не увенчались успехом. Как отметил Слуцкий, все предложения делегации Незалежной по этой теме были отметены европейцами.

В беседе с журналистами РИА "новости" он также выразил надежду, что и в дальнейшем ПАСЕ будет принимать правильные взвешенные решения в отношении нашего государства.

О том, что Украина добивается выхода России из ПАСЕ, стало известно накануне. Тогда за инициативу выступило большинство членов Ассамблеи. Как отмечал Леонид Слуцкий, такой подход говорит о том, что в ряды ПАСЕ проникла идеология "двойных стандартов".