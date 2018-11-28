Европейцы обсуждают статьи в своей прессе об инциденте в Чёрном море

ФРГ

Немецкий журнал Spiegel опубликовал статью «Украина обсуждает провозглашение военного положения», при этом даже не разобравшись в том, где произошёл военно-морской инцидент (в Spiegel считают, что в Азовском море!). Читатели активно её комментируют.

stefan.p1: «Значение этого инцидента явно переоценено, никто ведь не пострадал серьёзно, много шума из ничего».

bibo2012: «Интересная ситуация: военные суда Украины вторглись на российскую территорию, поэтому их остановили. Из-за этого Украина водит военное положение? Вы что-то понимаете? Ведь их сначала предупредили и просили покинуть территорию, они не захотели. Так кто виноват?».

Romulus: «Если корабли Украины вторглись на территорию России – значит это провокация Украины. Умышленная эскалация. И на это есть веская причина – на Украине скоро выборы, а шансов у Порошенко нет. Поэтому он сейчас объявит мобилизацию, снова получит деньги от ЕС и отменит выборы. Когда уже в ЕС поймут, что Украина – страна в самом сердце Европы – несостоявшееся коррумпированное государство».

Irgendwas: «Украинские корабли зашли в российские территориальные воды, значит, Украина сознательно пошла на конфликт. Для чего она это сделала, станет понятно позже».

kk123: «НАТО ни в коем случае не стоит реагировать и лезть в этот конфликт. Порошенко сам во всём виноват, это он разжигает войну».

Jugendlicher: «Если вы вторгаетесь в чужие воды, должны ожидать, что что-то случится. На мой взгляд, это явная провокация Украины».

Немецкая газета Die Welt на суд читателей представила статью «Украина приводит армию в полную боевую готовность». «Отправной точкой была попытка трёх украинских военно-морских судов пройти Керченский пролив, отделяющий Чёрное море от Азовского. По сообщению береговой охраны России буксир и два артиллерийских судна без разрешения вторглись в российские территориальные воды», – пишет издание. И одновременно ссылается на Киев: «Украинский флот, напротив, заявил, что Россия была заранее проинформирована о планируемом проходе трёх кораблей из Одессы в Мариуполь». Многие подробности инцидента, проливающие свет на случившееся 25 ноября в Чёрном море, Die Welt опускает.

Thomas: «Украина приводит армию в полную боевую готовность. Это означает, что теперь получат два ломтика хлеба и смогут спать в тёплой казарме».

Gerhard D: «В очередной раз единственное, что понимает Путин, это угроза усиления санкций».

Nico S: «Чёткий и понятный отказ Украины когда-либо стать членом ЕС или НАТО может задушить конфликт в зародыше».

Frauke T: «К счастью, европейской армии пока нет. Уже давно отправили бы её на миротворческую деятельность на Украину. Наконец-то немецкие солдаты на керченских улицах…»

Ulrich H: «Вся хитрость Порошенко заключается в том, чтобы отложить предстоящие выборы, на которых он обязательно проиграет. Вот и всё».

Salzgitteraner: «Это была продуманная провокация. На Украине играли жизнью моряков… Теперь можно снова рассказать всему миру об агрессоре».

Monika: «будем надеяться, что Украина предварительно посоветовалась с НАТО».

Markus H.: «Порошенко хочет найти новый повод для продления санкций против России, а то стало слишком спокойно на Украине».

Frank: «Порошенко надеется, что ему поможет НАТО, поэтому и обостряет ситуацию».

Herbert: «Надеюсь, ЕС не захочет вмешиваться в этот конфликт. Пора бы уже всем понять, что Крым принадлежит и всегда принадлежал России».

Австрия

На сайте австрийской газеты Der Standard – статья «Украина ввела после крымского инцидента военное положение». «Порошенко подтвердил, что речь идет не про «объявление войны» России. Военное положение будет введено только в целях обороны», – пишет издание. А читатели комментируют.

Gewitterfreak: «Poro берет свой народ в заложники и подставляет своих солдат из простого интереса к опасности».

Pythia: «Надеюсь, НАТО не вмешается. Киевский режим пытается удержать власть, а платит за это Европа».

Bibor Antal: «Порошенко находится на дне популярности, имеет лишь 8% поддержки. С чрезвычайным положением он хочет отложить выборы – хотя сегодня у него не было бы шансов – и, возможно, набрать очки своей «суровостью» в отношении России».

Berater 123: «Ну вот, выборы теперь отменят и бандеровцы останутся у власти и будут там сидеть до последнего. Для того, чтобы удержать власть, они и не на такое способны».

AndyMcNab: «Неужели не ясно, что этот спектакль давно готовился? Надеюсь, Путин накажет тех, кто устроил это представление».

Aruanda: «Слава Богу, что Хиллари Клинтон не стала президентом. Тогда бы весь мир уже был на грани конфронтации между США и Россией».

Великобритания

Читатели британской газеты The Telegraph, опубликовавшей статью «Российские спецслужбы штурмовали три корабля ВМФ Украины, идущих по спорным водам у Крыма» зрят в корень и переживают за свою безопасность.

Francis Forbes: «Еще один украинский президентский трюк, чтобы либо избежать выборов, либо иметь их под военным управлением, когда результат может быть определён! Украинцы прекрасно знали исход выхода в российские воды в это напряжённое время».

Adeline Tornton: «Всё это пахнет Вашингтоном. Американские элиты постепенно пытаются угрожать подчинением своим экономическим и военным соперникам, и милитаризация их колонии в Киеве является частью этого процесса… Вашингтон был бы счастлив сражаться до последнего европейца».

Theo Therme: «Это совсем не наша война»

David Marsh: «Как хорошо, что ни Украина, ни Грузия не входят в НАТО. Иначе они давно втянули бы нас в свои разборки».

Ducati Man: «Какая нам разница, кому принадлежат эти воды? Это далеко от нас и не имеет к нам никакого отношения. Давайте не будем совать свой нос».

Норвегия

Сайте норвежского издания VG разместил публикацию с интересным названием «Украинское море: российские войска открыли огонь и захватили три украинских корабля». В комментариях читатели готовятся чуть ли ни к Третьей мировой и по-разному относятся к инциденту в Чёрном море.

Terje E Hansen: «Сейчас это в основном только информация от украинских властей. Мы все ещё не знаем, что есть правда. Россия утверждает, что это провокация из Украины. Украина призывает НАТО напасть на Россию. Кроме того, Украина мобилизовалась, и вся армия находится в режиме ожидания. Является ли Украина более правдивой, чем Россия?»

Stein Krosby: «Россия действует в соответствии с международным правом, она просто остановила три военных корабля враждебного государства, зашедшие на её территорию! Норвегия поступила бы точно также».

Svein Farstad: «Теперь вы должны усилить санкции против России. Нет смысла так продолжать. Россия не уважает границы и соседние страны».

Petter Hunstad: «Видимо, начинается Третья мировая, ничем хорошим это не закончится».

Ago Blt: «Похоже, Россия упорно трудится, чтобы вернуть части империи постсоветской эпохи. Странно, что некоторые в комментариях думают, что это нормально».

Lars Erik Kvaale: «Вот только сейчас до Украины дошло, что она Крым потеряла».

Польша

Читатели польской газеты Wirtualna Polska дружно прокомментировали статью «Кризис в Керченском проливе. О чем речь?», причём, подавляющее большинство оценили публикацию негативно, назвав её «враньём» в пользу Киева.

Ketjow: «Всё ясно: украинские суда вошли в российские территориальные воды, значит это украинская провокация, а не российская. И Россия ответила правильно и законным образом».

Przemyśl: «На Украине неспокойно, поэтому бандеровским властям нужно было срочно найти предлог для введения военного положения и для запрета на митинги».

hz: «Почему в России Польша ищет противника, а в Украине союзника ? Или преступления на Волыни совершили русские? Или, может быть, украинцы?»

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE: «BRAWO ROSJA, BRAWO ROSJANIE !!!!!!!!!!!!!!!»

Paragraf: «В этом случае правда на стороне России».

administrator: «Предупреждение. Лица, написавшие здесь положительные отзывы о России, будут вближайшее время арестованы и переданы военным властям США, где понесут уголовную ответственность. включая смертную казнь».

viper: «Пусть Польша ни в коем случае не ввязывается в украино- российский конфликт, потому что ни Украина, ни Россия не являются нашими друзьями. Украина хочет любой ценой вовлечь Польшу в свой конфликт, это их война, и пусть себе советуют . Если бы, не дай Бог, Польша включилась в украинский конфликт, это имело бы катастрофические последствия для Польши, и это могло бы стать началом Третьей мировой войны. Этого наверняка никто не хочет. Украину сами украинцы не хотят защищать – ждут, что кто-то чужой им защитит их странный народ».