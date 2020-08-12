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Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 05:05 • 412 • В мире
Европейские специалисты озвучили свои сомнения по поводу российской вакцины против коронавируса. Как сообщает Reuters, специалисты назвали "безрассудством" столь скорое появление первой вакцины от COVID-19.
В России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Эту сенсационную новость подтвердил во вторник, 11 августа, и президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства он отметил, что препарат работает эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошёл все необходимые проверки.
Однако в западной прессе радость России восприняли по-своему. Издание Reuters привело мнения нескольких европейских специалистов, которые скептично настроены по поводу русской вакцины.
Так, эксперты выразили тревогу по поводу безопасности препарата. Их также смущает та скорость, с которой работали российские специалисты, мол, на Западе о результатах исследований будет известно лишь в конце года, а у русских уже всё есть.
Петер Кремснер из Германии назвал нынешний шаг России "безрассудным". Подобного мнения придерживаются и его британские коллеги по цеху. Британский специалист Айфер Али называет выпуск вакцины в РФ "экспериментом на уровне населения".
Франсуа Баллу из Лондона считает, что массовую вакцинацию этим препаратом проводит неэтично.
Он убеждён, что в случае неэффективности препарата последствия будут катастрофическими как для здоровья, так и для отношения граждан к вакцинам в целом.
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