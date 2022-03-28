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Европейцы ищут врагов среди своих. Австрийскую спецслужбу заподозрили в работе на Москву
28 марта 2022, 05:30 • 48 • В мире
Financial Times утверждает, что Австрия является "авианосцем" для тайных операций России.
Австрию обвиняют в подыгрывании Москве. Так, в издании Financial Times со ссылкой на дипломатический источник и представителя европейской разведки говорится, будто Австрия является "авианосцем" секретных мероприятий России.
Отмечается, что в этой связи спецслужбу Австрии, которая занимается борьбой с терроризмом, отстранили от сведений секретного характера.
Источники FT утверждают, что и в Минобороны Австрии всё не так гладко. В публикации сказано, что ведомство представляет собой "практически отдел ГРУ" Генштаба России.
Что именно не так с австрийскими спецслужбами, о каких именно ситуациях идёт речь, в статье не уточняется.
Газета при этом отмечает, что из-за дефицита ресурсов и вследствие ограничений на внутреннее наблюдение ряд стран Европы в своих действиях всё ещё опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия.
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