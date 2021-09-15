Европейцев предложили наказывать за наблюдение за выборами в Крыму

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В заявлении депутата из Литвы усмотрели "поразительное отсутствие толерантности"

Граждан Евросоюза, которые станут наблюдателями за выборами в Госдуму в Крыму, нужно наказывать санкциями. С таким "демократическим" предложением выступил депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ЕП.

Согласно тексту поправки к проекту доклада организации об отношениях между Евросоюзом и Россией, государства-члены ЕС должны всеми способами препятствовать участию "своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года" на территории российского полуострова.

По мнению литовца, их якобы незаконно организовывает Москва.

"В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение", – подчеркнул Аустревичюс.

Данный прожект евродепутата от Литвы раскритиковал его старший товарищ по объединению парламентарий ЕП от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. Он усмотрел в подобных санкциях "поразительное отсутствие толерантности".

"Я сейчас в России, но я здесь не представляю Европарламент. Как свободный человек, я имею на это право", – указал француз.

А вот в Крыму предложение Аустревичюса о наказании европейцев, которые хотя наблюдать за избирательным процессом целого региона, напомнило о двойных стандартах и двойной же морали западной демократии. Так оценил воззвание литовца председатель Общественной палаты Республики Александр Форманчук.

Он напомнил представителю ЕП, что Крым не является оккупационной зоной, здесь в 2014 году случился выбор "свободных людей, выполнивших свой долг". По его мнению, на предстоящие парламентские выборы, которые пройдут с 17 по 19 сентября, все равно приедут зарубежные наблюдатели, которые не испугаются никаких рестрикций.

По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, на выборах в Госдуму России будут работать 250 иностранных наблюдателей, представляющих 55 стран.

