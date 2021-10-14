Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего о...
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" ...
Главная / Политика

Европейцам указали на явные плюсы принятия Украины в ряды ЕС

14 октября 2021, 11:00  •  152 • Политика
Фото: depositphotos.com
Киев возлагает большие надежды на новое правительство Германии после ухода Меркель
Странам Евросоюза просто необходимо как можно скорее принять Украину в свои ряды, чтобы повысить собственную значимость на международной арене. Об этом заявил посол Киева в Берлине Андрей Мельник.
По его словам, вступление Незалежной в ЕС неизбежно, это просто вопрос времени. Но чем дольше тянется этот процесс, тем хуже для европейцев.
"Как можно в перспективе воспринимать ЕС как серьезного геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и десятилетиями кормят обещаниями?"
– возмутился дипломат в интервью Neue Osnabrucker Zeitung. Он подчеркнул, что принятие Незалежной в ЕС принесет массу плюсов Старому Свету: придаст политический вес ЕС, станет импульсом к развитию и укрепит жизнеспособность объединения.
В Киеве очень рассчитывают, что новое немецкое правительство это осознает и поможет партнерам по ЕС устранить "амбивалентность" в отношении Украины. По мнению Мельника, закрепив четкую перспективу членства Незалежной в ЕС, Германия совершит "смелый квантовый скачок во внешней политике".
Позицию по "Северному потоку-2" преемник канцлера Ангелы Меркель тоже должен изменить. Дипломат призвал новое германское правительство признать "огромную угрозу", которую представляет российский газопровод, передает "Свободная пресса". Это поможет Германии восстановить утраченное доверие со стороны Восточной Европы, подсказал украинский посол. 
Ранее в Киеве усомнились в необходимости вступления в ЕС.
Парламентские выборы в Германии состоялись в конце сентября. Ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы самостоятельно принимать решения. Сейчас политические силы пытаются формировать коалиции, а эксперты называют вероятного преемника Меркель на посту канцлера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





152
Источник
Похожие новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
14 октября 2021, 03:25
Путин высказался о Навальном. Хватило двух фраз
14 октября 2021, 06:55
Байден ударился в бега на глазах всего мира - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
10 октября 2021, 17:45
Американцам пришлось пойти на уступки ради приезда Нуланд в Россию
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.