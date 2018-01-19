«Европейское счастье» гастарбайтеров: Латвия и Украина

Жителей Украины в их мечтах о светлом европейском будущем давно опередили жители Прибалтики, точно так же уехавшие от безработицы и нищеты в страны Западной Европы.

Ольга Раньшева из латвийского Даугавпилса рассказала редакции портала db.lv о своём опыте покорения Европы.

Ольга поехала в Ирландию работать на грибную ферму, но смогла выдержать только полгода тяжёлого физического труда и невыносимых условий жизни.

«Люди едут туда, совершенно не представляя, что их ждёт на самом деле. А ждёт их почти ад. Я выдержала только полгода. Мне просто хотелось найти стабильную работу. На одной из таких ферм уже работали мои знакомые, они расписали всё красиво, пообещали достойный заработок – около 350 евро в неделю. У нас в Даугавпилсе люди месяц за эту сумму работают, поэтому я и клюнула», – рассказывает Ольга. Она смогла выполнить план по сбору грибов только в последний месяц, а 350 евро в неделю платили именно за выполненный план.

«Сначала нас заставили пройти курсы, как правильно выращивать грибы и их собирать… За один час нужно собрать 30 кг грибов, только в этом случае при выполнении плана можно получить обещанную зарплату», – говорит она. Однако сделать это без опыта работы практически невозможно.

«Когда только приехала на ферму, меня предупредили: у нас тут все плачут. Я поняла смысл этой фразы позже, когда начала плакать сама. Я пила успокоительные, потому что выдержать тяжело не только физическую, но и эмоциональную нагрузку. А она еще похуже физической! Например, ты не смог выполнить план, значит, тебя вызывает менеджер и начинает запугивать и угрожать. Чувствуешь себя как в гестапо, – вспоминает жительница Латвии. – Если честно, я никому не советую эту работу, даже врагу. Потому что это просто издевательство над собой».

А как живётся и работается в странах Западной Европы жителям Украины? Львовянка София работает в Лондоне сразу на двух работах – официанткой и уборщицей. Она отправилась в Англию на языковые курсы, но домой возвращаться не захотела и теперь убирает лондонские квартиры за 8-12 фунтов, а по вечерам трудится официанткой в кафе за 6 фунтов в час. При этом за арендованную комнатку нужно платить 250 фунтов в месяц.

«Каждый день делаешь одно и то же: моешь пол, чистишь ванны, подметаешь, вымываешь туалет, посуду. Иногда просят постирать грязные вещи и всё сложить. Так несколько дней поработаешь и понимаешь, что Лондон бывает разным – прекрасным туристическим и "чёрным" нелегальным. Выходных у меня почти нет, когда выпадает свободный день, ищу новые работы. Руки и ноги не выдерживают – вечно немеют. В кафе работается проще, но также тяжело физически», – рассказывает она.

По словам Софии, «в Лондоне украинцев много. Обычно они так же нелегально живут и работают – условия не отличаются. Мужчины зарабатывают на стройке, где платят более-менее приличные деньги (80 фунтов за 5 часов), женщины выбирают уборку. Никто старается не думать о том, как им тяжело и счастливы ли они. Просто надо заработать денег и помочь родным на Украине». А дома переводы из Европы - часто единственный источник существования.

«Точное количество работающих за границей посчитать невозможно, поскольку отследить, чем действительно занимаются трудовые мигранты нельзя… – считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. – По оценкам МИД, за 2016 год у нас за рубежом находится около пяти миллионов украинцев. Хотя еще за 2012 год Всемирный банк дал информацию, что за рубежом находилось примерно 6,5 миллиона украинцев. Чем они там занимаются? Работают ли они там? Учатся? Занимаются бизнесом? Или просто находятся в каких-то кратковременных поездках? Этого не знает никто. Как ни прискорбно об этом говорить, но как только украинец пересекает границу, о нём фактически забывают».

Между тем Государственная служба статистики Украины сообщает, что «в любом областном центре страны за одно рабочее место борются не менее семи претендентов». Это в областных городах. В других населённых пунктах ситуация ещё хуже. По данным Министерства социальной политики Украины, общее число безработных за 2017 год составило около двух миллионов человек. Но статистика учитывает лишь тех, кто официально зарегистрирован как безработный в службе занятости. Значит, каждый день на поиски европейского счастья будут ехать тысячи граждан Украины. И в Польшу, где, возможно, придётся получать тычки и оскорбления от «панов», и в Ирландию, где вынужден плакать на грибной фабрике от усталости и угроз менеджера.