Европейско-натовский король оказался голым: Макрон пугает англосаксов союзом Европы и России - СМИ

Заявив о "смерти мозга" НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, что многие европейцы боялись произнести: король голый. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Как указано в статье, если Североатлантический альянс умер, то Макрон подталкивает Европу к налаживанию работы параллельной структуры, известной как Европейская инициатива реагирования. В случае если к инициативе присоединится Центральная Европа, то воплотится в жизнь кошмар англосаксов: Франция, Германия и Россия объединят континент в один блок, который работает на немецком моторе и российских ресурсах. Под ударом откажется глобальное доминирование Вашингтона.

Пока же Европейская инициатива реагирования является символической структурой, при помощи которой Макрон запугивает НАТО. Делает он это довольно эффективно, ибо сейчас все бросились защищать альянс, включая Дональда Трампа, который сам постоянно критиковал союзников и заявлял о ненужности организации.

Сейчас голому европейско-натовскому королю предстоит задать вопрос: чего он хочет добиться от конфронтации с Москвой? Донбасс стал неразрешимой проблемой, так как Украина явно не хочет провоцировать Россию, а последняя не намерена рисковать ради введения дополнительных санкций. Верить в возврат Крыма также глупо, ибо это чревато внутрироссийским политическим кризисом.

Да, Эммануэль Макрон обвинял РФ в авторитаризме, но при этом говорил и о процессе налаживания двусторонних контактов. Журналисты считают, что лидер Франции задал вопросы, на которые ещё никто не дал ответы. И Евросоюзу придется их искать, если он хочет двигаться вперед.