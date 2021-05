Европейский вектор: приблизят ли парламентские выборы Шотландию к референдуму о независимости

6 мая в Шотландии пройдёт голосование в местный парламент. Опросы показывают, что лидером гонки является Шотландская национальная партия (SNP), которая борется за право шотландцев на самоопределение. Её ближайшие соперники — консерваторы и лейбористы — выступают против проведения нового референдума о независимости и ориентируются на союз с Лондоном. По мнению экспертов, брексит укрепил позиции SNP, которая имеет все шансы на победу. Однако Эдинбургу будет в любом случае непросто получить повторное согласие британских властей на плебисцит о выходе из Великобритании, добавляют специалисты.

6 мая в Шотландии состоятся выборы в местный парламент. В борьбе за места в Холируде (такое неформальное название носит законодательное собрание Шотландии) борются 11 основных партий и ещё 14 более мелких, в основном участвующих в голосовании на региональном уровне.

На прошлых выборах, состоявшихся в 2016 году, 63 мандата из 129 получила Шотландская национальная партия (Scottish National Party, SNP), выступающая за самоопределение региона. Консерваторы получили тогда 31 место, лейбористы — 24, зелёные — шесть и либеральные демократы — пять мест.

Сейчас в основе политического противостояния лежит разница подходов партий к возможности проведения повторного референдума о независимости Шотландии, отмечают эксперты. Именно это требование является фундаментом политической программы SNP — партия выступает за проведение плебисцита по окончании пандемии коронавируса, если этой позиции будет придерживаться большинство в парламенте.

Противоположную позицию занимает Консервативная партия, которая намерена противостоять инициативе проведения повторного голосования. Также партия обещает сделать акцент на борьбе с безработицей. Эта же проблема находится и в центре программы шотландских лейбористов, которые обещают бороться за гарантии занятости. Также лейбористы продвигают социальную и экологическую повестку.

Фаворит гонки

Бесспорным лидером гонки социологические опросы называют SNP. Согласно прогнозам, основанным на проведённом компанией Survation исследовании для издания The Sunday Post, левоцентристы могут получить по итогам выборов 67 мест в парламенте. Опрос показал, что во время голосования по избирательным округам партия может получить 50% голосов, а по региональным партийным спискам — 35%. Консерваторы могут рассчитывать на 21 и 20% голосов соответственно, а лейбористы — на 21 и 22% голосов.

Похожие результаты были получены социологической компанией YouGov. Исследование показало, что SNP может рассчитывать на 52% по итогам голосования по округам и на 38% по итогам голосования по региональным партийным спискам. Соответственно, консерваторы могут собрать 20 и 22%, а лейбористы — 19 и 16%.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стёрджен и кандидат от Эдинбургской центральной партии Ангус Робертсон в Эдинбурге, 4 мая 2021 года

Reuters

© Jane Barlow

Даже противники SNP признают её лидерство в преддверии выборов. Как заявил ранее лидер консерваторов Дуглас Росс, даже занять второе место будет для партии, «очевидно, важно».

«Для SNP Шотландская консервативная партия — самый сильный противник: в течение последних пяти лет люди видели, что так оно и есть», — сообщил он журналистам.

Именно вопрос независимости стал предметом ожесточённых публичных споров между партийными лидерами. Так, Дуглас Росс обвинил во время телевизионных дебатов руководителя SNP и действующего первого министра Шотландии Николу Стёрджен в том, что она якобы готова провести референдум в обход законов Соединённого Королевства. Стёрджен категорически отвергла это предположение и обвинила оппонента в клевете.

«Я бы не стала одобрять незаконный референдум как минимум потому, что он не обеспечит независимости», — заявила она.

Политик подчеркнула, что подойдёт к этому вопросу «ответственно» и будет «собирать доводы в пользу дела независимости», которое, на её взгляд, «увенчается успехом благодаря кропотливой работе по убеждению людей по всей стране».

«Дуглас, я понимаю, что ваша кампания оказалась, вероятно, не самой успешной, но не нужно начинать кидаться грязью и попросту перевирать мою позицию и то, что я говорила ранее», — заявила в ответ на обвинения Стёрджен.

В то же время лейбористы стараются дистанцироваться от темы самоопределения и делают акцент на актуальных социально-экономических проблемах.

«Я не поддерживаю проведение референдума. Я не поддерживаю независимость и хочу, чтобы люди выбрали что-то другое. Я хочу, чтобы они сделали выбор в пользу того, чтобы мы в обновлённом составе парламента сосредоточились на восстановлении страны», — заявил лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар.

При этом прогнозы экспертов относительно предвыборных позиций шотландских партий расходятся. Как заявил в комментарии RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, в условиях пандемии коронавируса вопрос о независимости неактуален для шотландских избирателей.

«Политически бесперспективная схема призывать к выходу из Великобритании в разгар пандемии, притом что Лондон более-менее успешно борется с распространением вируса. Такой призыв ничего не даёт в электоральном плане, учитывая, что сейчас есть большие социально-экономические проблемы», — считает эксперт.

По мнению Швейцера, SNP в целом ослабила свои позиции, поскольку идея отделения от Великобритании уже не вызывает энтузиазма у населения.

«Сейчас идёт борьба за выживание в условиях пандемии, это важней, чем борьба за независимость», — добавил Швейцер.

Шотландский парламент

globallookpress.com

© Daniel Kalker / DPA

Несколько иной точки зрения придерживается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. По её словам, SNP является фаворитом предвыборной кампании, поскольку во многом выражает настроения населения Шотландии.

«Если сравнивать с другими партиями, то SNP уделяет много внимания вопросам социальной поддержки и образования. В целом партия выступает за сохранение взаимодействия с ЕС в рамках достигнутого между Лондоном и Брюсселем торгового соглашения. При этом Шотландия будет самостоятельно укреплять свои позиции на общем рынке. У Шотландии есть даже собственная повестка по Арктике», — пояснила собеседница RT.

По словам Ерёминой, SNP придерживается европейского вектора развития, в то время как многие другие шотландские партии связывают будущее с Лондоном.

«SNP укрепила свои позиции в связи с брекситом, сейчас ни лейбористы, ни консерваторы не могут потеснить её так, как делали это прежде», — уверена эксперт.

Вопрос самоопределения

История споров о статусе Шотландии тянется с 1707 года, когда шотландцы подписали унию с Англией и создали единое государство Великобританию. При этом в Шотландии сохранилось стремление к расширению собственной независимости. По итогам референдума 1997 года парламент Соединённого Королевства принял акт, восстановивший шотландский парламент. Холируд и правительство Шотландии обладают сейчас достаточно широкими полномочиями и могут определять политику автономии в ряде сфер, за исключением внешней политики и обороны.

Следующим шагом, по мысли шотландских националистов из SNP, должен стать выход Шотландии из состава Великобритании. Приблизиться к реализации этой идеи удалось после победы SNP во главе с Алексом Салмондом на выборах 2011 года. Тогда партия впервые смогла сформировать однопартийное правительство.

Митинг за независимость Шотландии в Эдинбурге, 2018 год

Reuters

© Russell Cheyne

Лондон дал согласие на проведение плебисцита, голосование состоялось 18 сентября 2014 года. Однако большинство граждан проголосовали против независимости, и Шотландия осталась в составе Соединённого Королевства. Впрочем, перевес у противников выхода был небольшой — 55,3% против 44,7%.

SNP не отступилась от своей главной цели, несмотря на поражение 2014 года. В конце 2019 года первый министр Шотландии Никола Стёрджен направила правительству Великобритании официальный запрос на проведение повторного плебисцита о независимости региона.

Эдинбург также выпустил специальный документ под названием «Право Шотландии на выбор. Возвращение будущего Шотландии в руки Шотландии» (Scotland’s Right to Choose. Putting Scotland’s Future in Scotland’s Hands), который разъяснял основания и порядок будущего референдума.

Однако проведение референдума должно быть одобрено не только шотландским парламентом, но и кабмином Соединённого Королевства. Британский премьер-министр Борис Джонсон ясно дал понять Эдинбургу, что Лондон не поддерживает эту инициативу.

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум 2014 года о независимости станет событием, случающимся лишь «раз в поколение», — напомнил тогда Джонсон в ответ на запрос шотландской стороны.

По мнению Владимира Швейцера, SNP не сможет даже в случае своей победы на выборах добиться независимости Шотландии.

«Прежде всего из-за позиции ЕС, который ещё в 2014 году дал понять, что независимой Шотландии придётся вступать в союз заново. А это значит, что в сложный период шотландцы останутся одновременно без поддержки Лондона и Брюсселя. Вряд ли люди будут голосовать за такой вариант», — считает эксперт.

При этом Швейцер полагает, что SNP сможет на этих выборах сохранить небольшое преимущество в парламенте.

Иной точки зрения придерживается Наталья Ерёмина. По словам эксперта, у Эдинбурга есть шансы склонить Лондон к согласию на повторный плебисцит, однако этот вопрос в любом случае придётся отложить из-за пандемии.