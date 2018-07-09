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Европейский цугцванг Трампа

09 июля 2018, 05:54  •  72 • Аналитика
Когда Дональд Трамп подбивал Эммануэля Макрона к выходу из ЕС, покольку эта организация «хуже Китая», он имел в виду прежде всего Германию. Именно эта страна, являющаяся фактическим лидером единой Европы, вызывает все большее раздражение американского лидера.



Настолько сильное, что президент США оказывается просто не в состоянии скрыть свои чувства.


Дональд Трамп обрушился с яростный критикой на ФРГ, заявив, что Германия как самая большая страна ЕС имеет непозволительно малую долю оборонных расходов в своем бюджете.


«Я скажу НАТО: вы должны оплачивать свои счета, Соединенные Штаты не станут беспокоиться обо всем», — указал американский лидер, выступая 5 июля перед своими сторонниками на митинге в Грейт-Фолсе (штат Монтана).

Он раскритиковал правительство в Берлине за то, что оно направляет на оборону лишь примерно 1 процент своего ВВП вместо «положенных» 2 процентов.

«Знаешь, Ангела (…), я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас… А вы идете и заключаете газовую сделку с Россией, нефть и газ из России, и платите России миллиарды и миллиарды долларов. Вы хотите получить защиту от России, но тем не менее платите России миллиарды долларов. А мы остаемся дураками, которые за все это платят», — приводит DW слова Трампа на митинге.

Напомним, что речь идет о конфликте между Вашингтоном и Берлином из-за объема расходов на оборону в рамках НАТО и распределении финансовой нагрузки внутри альянса. США настаивают на том, чтобы партнеры по НАТО придерживались договоренности 2014 года и чтобы к 2024 году их оборонный бюджет составлял 2 процента ВВП.

В то же самое время Берлин к этому сроку планирует увеличение военных расходов только до 1,5%.

Истеричное выступление Трампа в Монтане свидетельствует об отчаянии, охватившем президента США, который никак не может найти способ «продавить» строптивую Германию.

Неменьшую ярость Вашингтона вызывает и участие Берлина в проекте «Северный поток 2», который рушит американские планы по вытеснению России с европейского рынка энергоносителей.

Напомним, что в апреле Трамп пытался заставить Меркель отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток 2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, однако не преуспел в этом.

Затем Трамп пригрозил обложить дополнительными выплатами и европейские автомобили, в первую очередь производимые в Германии.

Следующая попытка шантажа состоялась буквально на днях.

СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, Белом доме, Госдепе и штаб-квартире НАТО сообщили, что, если Вашингтон не добьется от Германии на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, увеличения военного бюджета на два процента, он может начать вывод своих войск с территории ФРГ.

Поскольку это было не официальным заявлением, а инсайдерской информацией, никакой реакции германских властей не последовало. Однако германские СМИ моментально ответили собственными инсайдами и выступлениями экспертов. И, самое главное, что все эти публикации дали отчетливо понять, что угроза Вашингтона вовсе не вызвала в Берлине паники.

Напротив, тут вспомнили опыт Франции с ее выходом из военной организации НАТО. Рассуждали о том, что вывод американских войск с территории страны выведет ее из числа приоритетных целей России, то есть не только не ухудшит положение с безопасностью, но напротив, улучшит его.

Даже прозвучало мнение, что если американские транспортные самолеты из Афганистана прекратят садиться на аэродром в Рамштайне, это значительно снизит количество героина в Германии.

Кроме того, «источники, близкие к правительству ФРГ», сообщили, что, если США заговорит ультиматумами, Германия не пойдет на поводу у шантажистов.

Впрочем, дело не только и не столько в публикациях. Американское руководство после организованного «слива» относительно своих планов на саммите НАТО, несомненно, ожидало, что германские коллеги немедленно начнут неофициальные консультации, чтобы убедить Вашингтон «пойти навстречу».
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Однако этого не произошло, и Белому дому пришлось дезавуировать свою угрозу. 6 июля представитель администрации США объявил, что никаких планов относительно вывода американских войск из Германии не существует. Что сегодня в ФРГ находятся 32 тыс. военнослужащих США, и об изменении этого количества никогда не говорилось.

Ситуация, в которой благодаря Трампу находится европейская политика США, крайне затруднительна, и как из нее выйти, непонятно. Ведь если Вашингтон продолжит попытки прямого давления, которые не достигнут своей цели, он рискует столкнуться с тем, что НАТО окажется расколотым.

Ведь мятежная Германия будет обязательно поддержана другими странами старой Европы, в то время как США смогут рассчитывать только на Британию и «лимитрофов» — бывшие страны соцблока и прибалтийские республики СССР.

С другой стороны, смириться с немецкой фрондой Вашингтон тоже не может, поскольку это поставит под сомнение его лидирующие позиции в западном блоке.

Положение, в котором оказались США благодаря любви Трампа к простым и незатейливым способам решения сложных задач, можно назвать шахматным термином «цугцванг»: каждый следующий ход ухудшает положение игрока.
Автор: Борис Джерелиевский

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