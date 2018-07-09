Европейский цугцванг Трампа • 72 • Аналитика







Настолько сильное, что президент США оказывается просто не в состоянии скрыть свои чувства.





Дональд Трамп обрушился с яростный критикой на ФРГ, заявив, что Германия как самая большая страна ЕС имеет непозволительно малую долю оборонных расходов в своем бюджете.



«Я скажу НАТО: вы должны оплачивать свои счета, Соединенные Штаты не станут беспокоиться обо всем», — указал американский лидер, выступая 5 июля перед своими сторонниками на митинге в Грейт-Фолсе (штат Монтана).



Он раскритиковал правительство в Берлине за то, что оно направляет на оборону лишь примерно 1 процент своего ВВП вместо «положенных» 2 процентов.



«Знаешь, Ангела (…), я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас… А вы идете и заключаете газовую сделку с Россией, нефть и газ из России, и платите России миллиарды и миллиарды долларов. Вы хотите получить защиту от России, но тем не менее платите России миллиарды долларов. А мы остаемся дураками, которые за все это платят», — приводит DW слова Трампа на митинге.



Напомним, что речь идет о конфликте между Вашингтоном и Берлином из-за объема расходов на оборону в рамках НАТО и распределении финансовой нагрузки внутри альянса. США настаивают на том, чтобы партнеры по НАТО придерживались договоренности 2014 года и чтобы к 2024 году их оборонный бюджет составлял 2 процента ВВП.



В то же самое время Берлин к этому сроку планирует увеличение военных расходов только до 1,5%.



Истеричное выступление Трампа в Монтане свидетельствует об отчаянии, охватившем президента США, который никак не может найти способ «продавить» строптивую Германию.



Неменьшую ярость Вашингтона вызывает и участие Берлина в проекте «Северный поток 2», который рушит американские планы по вытеснению России с европейского рынка энергоносителей.



Напомним, что в апреле Трамп пытался заставить Меркель отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток 2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, однако не преуспел в этом.



Затем Трамп пригрозил обложить дополнительными выплатами и европейские автомобили, в первую очередь производимые в Германии.



Следующая попытка шантажа состоялась буквально на днях.



СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, Белом доме, Госдепе и штаб-квартире НАТО сообщили, что, если Вашингтон не добьется от Германии на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, увеличения военного бюджета на два процента, он может начать вывод своих войск с территории ФРГ.



Поскольку это было не официальным заявлением, а инсайдерской информацией, никакой реакции германских властей не последовало. Однако германские СМИ моментально ответили собственными инсайдами и выступлениями экспертов. И, самое главное, что все эти публикации дали отчетливо понять, что угроза Вашингтона вовсе не вызвала в Берлине паники.



Напротив, тут вспомнили опыт Франции с ее выходом из военной организации НАТО. Рассуждали о том, что вывод американских войск с территории страны выведет ее из числа приоритетных целей России, то есть не только не ухудшит положение с безопасностью, но напротив, улучшит его.



Даже прозвучало мнение, что если американские транспортные самолеты из Афганистана прекратят садиться на аэродром в Рамштайне, это значительно снизит количество героина в Германии.



Кроме того, «источники, близкие к правительству ФРГ», сообщили, что, если США заговорит ультиматумами, Германия не пойдет на поводу у шантажистов.



Впрочем, дело не только и не столько в публикациях. Американское руководство после организованного «слива» относительно своих планов на саммите НАТО, несомненно, ожидало, что германские коллеги немедленно начнут неофициальные консультации, чтобы убедить Вашингтон «пойти навстречу». Успехи сирийской армии: разгром сил оппозиции на юге и выход к иорданской границе



Однако этого не произошло, и Белому дому пришлось дезавуировать свою угрозу. 6 июля представитель администрации США объявил, что никаких планов относительно вывода американских войск из Германии не существует. Что сегодня в ФРГ находятся 32 тыс. военнослужащих США, и об изменении этого количества никогда не говорилось.



Ситуация, в которой благодаря Трампу находится европейская политика США, крайне затруднительна, и как из нее выйти, непонятно. Ведь если Вашингтон продолжит попытки прямого давления, которые не достигнут своей цели, он рискует столкнуться с тем, что НАТО окажется расколотым.



Ведь мятежная Германия будет обязательно поддержана другими странами старой Европы, в то время как США смогут рассчитывать только на Британию и «лимитрофов» — бывшие страны соцблока и прибалтийские республики СССР.



С другой стороны, смириться с немецкой фрондой Вашингтон тоже не может, поскольку это поставит под сомнение его лидирующие позиции в западном блоке.



Положение, в котором оказались США благодаря любви Трампа к простым и незатейливым способам решения сложных задач, можно назвать шахматным термином «цугцванг»: каждый следующий ход ухудшает положение игрока. Когда Дональд Трамп подбивал Эммануэля Макрона к выходу из ЕС, покольку эта организация «хуже Китая», он имел в виду прежде всего Германию. Именно эта страна, являющаяся фактическим лидером единой Европы, вызывает все большее раздражение американского лидера.Настолько сильное, что президент США оказывается просто не в состоянии скрыть свои чувства.Дональд Трамп обрушился с яростный критикой на ФРГ, заявив, что Германия как самая большая страна ЕС имеет непозволительно малую долю оборонных расходов в своем бюджете.«Я скажу НАТО: вы должны оплачивать свои счета, Соединенные Штаты не станут беспокоиться обо всем», — указал американский лидер, выступая 5 июля перед своими сторонниками на митинге в Грейт-Фолсе (штат Монтана).Он раскритиковал правительство в Берлине за то, что оно направляет на оборону лишь примерно 1 процент своего ВВП вместо «положенных» 2 процентов.«Знаешь, Ангела (…), я не знаю, сколько защиты мы получаем, защищая вас… А вы идете и заключаете газовую сделку с Россией, нефть и газ из России, и платите России миллиарды и миллиарды долларов. Вы хотите получить защиту от России, но тем не менее платите России миллиарды долларов. А мы остаемся дураками, которые за все это платят», — приводит DW слова Трампа на митинге.Напомним, что речь идет о конфликте между Вашингтоном и Берлином из-за объема расходов на оборону в рамках НАТО и распределении финансовой нагрузки внутри альянса. США настаивают на том, чтобы партнеры по НАТО придерживались договоренности 2014 года и чтобы к 2024 году их оборонный бюджет составлял 2 процента ВВП.В то же самое время Берлин к этому сроку планирует увеличение военных расходов только до 1,5%.Истеричное выступление Трампа в Монтане свидетельствует об отчаянии, охватившем президента США, который никак не может найти способ «продавить» строптивую Германию.Неменьшую ярость Вашингтона вызывает и участие Берлина в проекте «Северный поток 2», который рушит американские планы по вытеснению России с европейского рынка энергоносителей.Напомним, что в апреле Трамп пытался заставить Меркель отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток 2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, однако не преуспел в этом.Затем Трамп пригрозил обложить дополнительными выплатами и европейские автомобили, в первую очередь производимые в Германии.Следующая попытка шантажа состоялась буквально на днях.СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, Белом доме, Госдепе и штаб-квартире НАТО сообщили, что, если Вашингтон не добьется от Германии на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, увеличения военного бюджета на два процента, он может начать вывод своих войск с территории ФРГ.Поскольку это было не официальным заявлением, а инсайдерской информацией, никакой реакции германских властей не последовало. Однако германские СМИ моментально ответили собственными инсайдами и выступлениями экспертов. И, самое главное, что все эти публикации дали отчетливо понять, что угроза Вашингтона вовсе не вызвала в Берлине паники.Напротив, тут вспомнили опыт Франции с ее выходом из военной организации НАТО. Рассуждали о том, что вывод американских войск с территории страны выведет ее из числа приоритетных целей России, то есть не только не ухудшит положение с безопасностью, но напротив, улучшит его.Даже прозвучало мнение, что если американские транспортные самолеты из Афганистана прекратят садиться на аэродром в Рамштайне, это значительно снизит количество героина в Германии.Кроме того, «источники, близкие к правительству ФРГ», сообщили, что, если США заговорит ультиматумами, Германия не пойдет на поводу у шантажистов.Впрочем, дело не только и не столько в публикациях. Американское руководство после организованного «слива» относительно своих планов на саммите НАТО, несомненно, ожидало, что германские коллеги немедленно начнут неофициальные консультации, чтобы убедить Вашингтон «пойти навстречу».Однако этого не произошло, и Белому дому пришлось дезавуировать свою угрозу. 6 июля представитель администрации США объявил, что никаких планов относительно вывода американских войск из Германии не существует. Что сегодня в ФРГ находятся 32 тыс. военнослужащих США, и об изменении этого количества никогда не говорилось.Ситуация, в которой благодаря Трампу находится европейская политика США, крайне затруднительна, и как из нее выйти, непонятно. Ведь если Вашингтон продолжит попытки прямого давления, которые не достигнут своей цели, он рискует столкнуться с тем, что НАТО окажется расколотым.Ведь мятежная Германия будет обязательно поддержана другими странами старой Европы, в то время как США смогут рассчитывать только на Британию и «лимитрофов» — бывшие страны соцблока и прибалтийские республики СССР.С другой стороны, смириться с немецкой фрондой Вашингтон тоже не может, поскольку это поставит под сомнение его лидирующие позиции в западном блоке.Положение, в котором оказались США благодаря любви Трампа к простым и незатейливым способам решения сложных задач, можно назвать шахматным термином «цугцванг»: каждый следующий ход ухудшает положение игрока. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 72 Источник Похожие новости Действия ядерных сил США: буря в стакане воды Как делать военный переворот Quid pro quo. Украина за Крым

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