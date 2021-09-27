Крупная наступательная операция в юридической войне Запада против Российской Федерации

Европейский суд по правам человека рассматривает дела, в которых физические лица выступают против государств. Это противостояние отражается и в названиях дел (например: «Калашников против России»). Однако решение, вынесенное ЕСПЧ 21 сентября по делу «Картер против России» имеет беспрецедентный характер. Его можно (и нужно!) назвать «Европейский суд по правам человека против России».

Решения, которые выносились с явным желанием нанести ущерб России как государству, стали появляться несколько лет назад. Жалобы отдельных лиц использовались в качестве тарана на правовую систему государства. Сначала, казалось, по периферийным вопросам (например, об избирательных правах лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы), но «заточенным» на установление приоритета решений ЕСПЧ перед любыми законами России, в том числе Конституцией.

Однако решение по делу Картер имеет ещё более зловещее значение.

Картер – вдова бывшего советского и российского сотрудника государственной безопасности, перешедшего на сторону противника и ставшего сотрудником британских спецслужб Литвиненко. После его убийства вина за это преступление была огульно возложена на Россию. Никаких доказательств вины предоставлено не было. Россия была объявлена виновной, в том числе на уровне высшего руководства.

Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобе вдовы Литвиненко на нарушение Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Несмотря на то, что ЕСПЧ не проводил расследования, он заявил, что Россия совершила убийство. Некоторые СМИ пытаются сгладить значение этого решения и говорят лишь о том, что Россия была признана виновной в нарушении статьи 2 ЕКПЧ «Право на жизнь». Как бы ничего особенного, в нарушении этой статьи ежегодно уличается большинство стран-членов Совета Европы. Да и финансовые издержки, дескать, всего каких-то 100 тысяч евро. Обходит этот вопрос и заявление МИД РФ. В то же время следует отметить как главный именно этот вывод Суда: в убийстве признаны виновными два российских гражданина, действовавших в качестве государственных агентов! Ниже приводим текст соответствующего параграфа решения ЕСПЧ:

Заметим, что «беспристрастная» британская юстиция, «установившая» вину России в убийстве Литвиненко (это решение просто проштамповали судьи 3-й секции ЕСПЧ), совершенно по-иному оценивает свои собственные действия. Например, в деле «Маккейн и другие против Великобритании», которое также в своё время рассматривалось в ЕСПЧ. Там государственные агенты убивали подозреваемых (к тому же оказавшихся впоследствии невиновными), а правительство не только не отрицало этого, но и демонстративно поддержало такие убийства!

Зная о деле «Маккейна и других» нельзя признать убедительным решение британской юстиции о том, что «единственным вероятным выводом» является расправа с Литвиненко со стороны России. Почему же единственным? А как насчёт вероятности убийства Литвиненко британскими спецслужбами? Разве эта версия столь невероятна после откровений британского правительства в деле «Маккейна и других»?

Обращает на себя внимание ещё одно обстоятельство. Фактом рассмотрения дела Картер судьи ЕСПЧ создали прецедент ответственности государства за нарушение прав человека за границей. Фактически судьи заявили, что Россия несет ответственность за нарушение права на жизнь иностранца, находящегося за границей. В принципе такие ситуации возможны. Например, страны НАТО явно несли ответственность за нарушение права на жизнь граждан Союзной Республики Югославия, когда бомбили её территорию в течение трёх месяцев весной 1999 года. Но несмотря на то, что государственный характер этих убийств был не версией, а очевидностью, ЕСПЧ отказал гражданам Югославии в их иске против стран-агрессоров по той причине, что, мол, страны НАТО не могут отвечать за права человека за границей (дело «Банкович и другие против стран НАТО»). В деле же Картер судьи ЕСПЧ почему-то забыли о своей прежней правовой позиции. Кстати, председателем секции ЕСПЧ, вынесшей решение по делу Картер, был судья из Бельгии – той самой страны, которая была освобождена от ответственности по делу «Банковича и других»!

Наконец, на ещё один пример «высоких стандартов правосудия» обратил внимание, комментируя решение по делу Картер, российский МИД:

«…невозможно не заметить допущенное Судом произвольное отступление от собственной практики по индивидуальным жалобам, связанным с межгосударственными спорами. Ранее ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках «смежного» межгосударственного иска. … 23 февраля 2021 г. Украина подала девятую по счету жалобу против России в связи с «направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России, в России и других государствах». Это сформулированная жалоба Украины. Поскольку жалоба «Картер против России» напрямую подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение непоследовательность Суда, который должен был приостановить её рассмотрение (как в случае с тысячами других жалоб, связанных с межгосударственными делами). Оставляя за скобками обоснованность жалобы Киева, в т. ч. в юридическом плане, считаем недопустимым применение Европейским судом различных подходов к идентичным ситуациям».

Формально решение вынесено Европейским судом по правам человека. Однако времена, когда ЕСПЧ выносил решения в полном составе, давно прошли.

Европейский суд по правам человека полного состава

Сегодня Европейский суд выносит решения в составе от одного (!) до семи судей. Даже если Россия решит передать дело Картер в так называемую Большую палату (то есть фактически подаст апелляцию), всё равно это будет решением 17 судей. То есть в лучшем случае решение будет принято одной третью судей – меньшинством состава Суда.

С одной стороны, это обычная практика, когда решения судов высокого уровня выносятся не в полном составе, однако считаются вынесенными соответствующим органом в целом. С другой стороны, следует иметь в виду, что на международном уровне такая практика не выглядит убедительной и авторитетной. Не случайно главный судебный орган Организации Объединённых Наций – Международный Суд ООН – выносит решения в полном составе. Да и сам ЕСПЧ действовал таким образом до недавнего времени.

Будучи формально решением всего Европейского суда по правам человека, решение по делу Картер против России вынесено семью судьями. Вот государства, принимавшие участие в секции ЕСПЧ № 3, которая и вынесла скандальное решение. Это Бельгия (судья Пол Лемменс, председатель секции), Кипр (судья Георгиос Сергидес), Люксембург (судья Жорж Раварани), Албания (судья Дариан Павли), Германия (судья Аня Зайберт-Фор), Эстония (судья Пеэтер Роосма). Российский судья Дмитрий Дедов также принимал участие в деле, но голосовал против некоторых (хотя не всех!) выводов большинства.

Россия должна знать своих друзей в лицо

Подведём итоги.

1. Решение 3-й секции ЕСПЧ по делу Картер стало беспрецедентным в истории как Европейского суда по правам человека, так и в истории международной юридической практики России.

2. Серьёзность решения ЕСПЧ как на политическом, так и на правовом уровне трудно переоценить: Россия объявлена государством-убийцей.

3. Решение о виновности вынесено без каких-либо убедительных правовых оснований. Вина возложена без наличия доказательств, путём «вывода». Решение против России противоречит иным решениям, ранее принятым ЕСПЧ, когда требовалось вывести из-под ответственности государства-члены НАТО. Иными словами, решение ЕСПЧ вынесено с грубыми нарушениями принципов права и юридической этики.

4. Решение ЕСПЧ по делу Картер представляет собой крупную наступательную операцию в рамках юридической войны (lawfare) Запада против России. Нельзя исключать использование решения ЕСПЧ в качестве «прецедента» другими органами глобального репрессивного механизма в качестве правового обоснования неправовых действий против Российской Федерации.

5. Комментарий МИД России о том, что Прокуратура РФ может задействовать свои новые полномочия согласно поправкам в Конституцию РФ (принятым в прошлом году), в целом указывает на верное направление действий, но этого недостаточно.