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Европейский суд по правам человека признал Крым российским
14 января 2021, 14:25 • 79 • Политика
Судьи в Страсбурге приняли решение по жалобе Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что с 27 февраля 2014 г. Крым находится в российской юрисдикции. Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 14 января.
В Страсбургский суд ранее поступила жалоба Украины по поводу вхождения Крыма в состав России. В частности, в нем утверждается, что Москва "осуществила эффективный контроль" над Республикой Крым с 27 февраля 2014 года.
По решению судей, иск Киева может быть рассмотрен в ЕСПЧ частично. Так, вопрос о законности присоединения Крыма к РФ с точки зрения международного права в рамках ЕСПЧ рассматриваться не будет.
Кроме того, суд счел недоказанными обвинения украинской стороны против РФ о запугивании иностранных журналистов, убийстве мирных граждан, дискриминации этнических украинцев, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих и т.п., сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В то же время, в сообщении ЕСПЧ отмечается, что суду предстоит решить, была ли представленная Украиной "схема нарушений Россией прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 г. по 26 августа 2015 г. допустимой".
Жители Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России на референдуме в марте 2014 г. после госпереворота в Киеве, когда к власти на Украине пришел Петр Порошенко.
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