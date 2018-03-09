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Европейский суд по правам человека – инструмент расправы над инакомыслящими

09 марта 2018, 21:24  •  404 • В мире
ЕСПЧ против польских пенсионеров
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу ветеранов спецслужб Польской Народной Республики на намерение польских властей урезать им пенсии. Это окончательное постановление, и ничто уже не изменит решения парламента Польши сократить в среднем на 14% пенсионные выплаты для 40 с лишним тысяч бывших сотрудников Службы безопасности ПНР.
Жалобу подали 1628 ветеранов, и сначала ею занимались польские инстанции. Однако вместо справедливого разбирательства Конституционный суд Польши заявил, что сотрудники Службы безопасности ПНР вообще получают пенсии незаконно.
В Польше бушуют националистические страсти, польский антикоммунизм уже стал психическим заболеванием, и действие польских судов объяснимы. Однако чем руководствовался ЕСПЧ, вынося такой вердикт? Оказывается, убеждённостью, что Служба безопасности ПНР была создана по примеру КГБ СССР специально для нарушения прав человека! Противодействия этому «железному» аргументу нет. Люди, против которых выдвинуто такое «обвинение», в современной Польше беззащитны. И никто в Европе не поднимет голос в защиту престарелых сотрудников спецслужб социалистической Польши.
А в защиту нацистов и осквернителей памяти о победе над нацизмом – поднимут! Не так давно ЕСПЧ постановил взыскать €4 тыс. в пользу Анны Синьковой, поджарившей яичницу на Вечном огне у могилы Неизвестного Солдата в 2010 г. в Киеве. ЕСПЧ решил, что условный приговор Синьковой нарушал её право на свободу выражения. Можно также вспомнить, что в 2002 г. ЕСПЧ обязал Париж выплатить €29 тыс. 91-летнему Морису Папону – французскому коллаборационисту, обвинённому в преступлениях против человечества в годы Второй мировой. ЕСПЧ счёл, что французы нарушили права престарелого нациста на защиту в суде.
Европейский суд по правам человека – это юридический инструмент расправы над инакомыслящими. С защитой прав человека он ничего общего не имеет.
Соб. корр. ФСК

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