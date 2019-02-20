Европейский суд по правам человека – бурное начало 2019 года

Необходимо последовательно противостоять юридической агрессии сил глобального управления против России

Начало в середине января нового судебного года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ознаменовалось вынесением нового решения против России. На первый взгляд, это не большая новость, ибо почти каждое четвёртое решение, вынесенное ЕСПЧ, – против России. Однако на самом деле решение от 31 января 2019 года занимает в антироссийской деятельности международных судов особое место.

Во-первых, хотя речь идёт о Европейском суде по правам человека, известном, прежде всего, разбирательством индивидуальных жалоб на государства, данное решение вынесено по межгосударственной жалобе. Юрисдикция ЕСПЧ по межгосударственным делам малоизвестна, она применялась чрезвычайно редко: за почти 60-летнюю историю деятельности Суда было рассмотрено всего десять межгосударственных исков. В то же время радикальное изменение сущности международных судов после разрушения СССР и мировой социалистической системы (разрушения мирового баланса сил) привело к активизации спящего положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающего возможность привлечения к суду того или иного государства не индивидами, а государствами.

После того как Россия отказалась этому подчиняться, против неё была подана целая серия исков в международные суды всех мастей: Международный суд ООН, Международный трибунал по морскому праву, Международный арбитражный суд в Гааге, Международный уголовный суд и, наконец, в Европейский суд по правам человека. Грузия подала три иска. Восемь (!) исков подала Украина. В ходе этой юридической агрессии готовились «основания» для провозглашения России внеправовым, а то и преступным государством.

Напомним о решении Большой палаты ЕСПЧ, касавшемся первого межгосударственного иска Грузии против России, поданного в марте 2007 года относительно «массовых задержаний и депортации граждан Грузии из России». Россия отвергла утверждения Грузии о том, что высылка её граждан является «коллективной высылкой», запрещённой Европейской конвенцией по правам человека: с 2002 по 2006 год проводилась депортация лиц, виновных в совершении тех или иных правонарушений, в том числе 4 тысяч грузин, 6 тысяч узбеков, 4 тысяч таджиков. Однако ЕСПЧ не признал за Россией право на депортацию преступников и признал её виновной в нарушении Европейской конвенции. В недавно вынесенном решении речь идёт о том, что Россия должна выплатить «жертвам» 10 миллионов евро.

Начало нового судебного года ЕСПЧ позволяет подвести итоги года минувшего. За год Судом было вынесено 1014 решений. Немного меньше, чем в предыдущем 2017 году (1068). Интересно обратить внимание на эту статистику в связи с нововведениями в деятельности Суда, в частности разрешением вынесения некоторых решений (прежде всего, о приемлемости) судьями единолично или в составе «троек», чего раньше не было. В таком составе было вынесено 537 решений – больше, чем главными структурами Суда – палатами (463). Большой палатой ЕСПЧ было вынесено всего 14 решений.

Основными нарушениями прав граждан государств-участников Совета Европы являются нарушения: права на справедливый судебный процесс (почти четверть всех дел), на защиту от пыток и других жестоких видов обращения (18%), права на личную свободу (16%), права на эффективную защиту своих прав (11%), права собственности (8%). Дела о нарушении всех остальных прав (по самой Конвенции и 16 дополнительным протоколам к ней) составили 17%. Данная раскладка достаточно стабильна. Статистика за предыдущие годы показывает такую же пропорцию основных жалоб.

Однако статистика по жалобам из России отличается от общей статистики. Главными нарушениями, которые были установлены ЕСПЧ в 2018 году, были:

1) жестокое обращение и пытки – 103 решения (из них собственно по пыткам – 4 решения);

2) право на свободу – 99 решений ;

3) право на эффективные средства защиты своих прав – 67 решений ;

4) право на справедливый суд – 46 решений ;

5) право на защиту собственности – 36 решений ;

6) право на защиту личной жизни – 26 решений.

Данная статистика отражает в целом основные типичные нарушения прав граждан РФ по Европейской конвенции о защите прав человека. За всё время участия России в Совете Европы именно эти права были и, как видим, остаются главным объектом внимания ЕСПЧ. Однако всё ещё ожидают своего рассмотрения 56 тысяч жалоб из всех стран-членов Совета Европы, из которых самая большая часть – 20%, или 11750, жалоб из Российской Федерации.

Однако не все дела, вынесенные в отношении жалоб из России равноценны. В докладе ЕСПЧ по итогам 2018 года выделяются т. н. главные дела (key cases). Всего выделено более 30 таких дел, из них три – по России. Особо следует выделить решение ЕСПЧ по делу «Навальный против России». Это уже четвёртое решение Европейского суда по жалобам Навального, и оно является самым грубым вторжением ЕСПЧ во внутренние дела РФ. В предыдущих делах Европейский суд (в формате секции – то есть в составе девяти судей из общего состава ЕСПЧ в 40 судей) выносил решения о том, что Россия нарушила личные права Навального, в частности право на свободу собраний, митингов и шествий и т. п. На сей раз ЕСПЧ вынес решение в формате Большой палаты – то есть теперь это окончательное решение, не подлежащее обжалованию. Но главное в другом – для Навального была важна не защита его личных прав (предполагаемое нарушение которых он успешно провоцировал всеми силами), а международное осуждение России как государства.

В Европейской конвенции по правам человека есть статья 18, которая гласит, что «ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены». Нарушение тех или иных прав сами по себе несут личный характер, а вот нарушения вместе со статьёй 18 означают, что государство умышленно лишает своих граждан прав по политическим мотивам. Пока ЕСПЧ был действительно международным судом, данная статья вообще не применялась. Однако пришло время, и ружьё выстрелило. Европейский суд по правам человека сделал наконец то, что от него добивались внешние хозяева российской оппозиции: было провозглашено, что Россия – государство, нарушающее права граждан умышленно и по политическим мотивам!

ЕСПЧ заявил, что ограничения прав человека должны быть «пропорциональны» и лишь в таком качестве они «необходимы в демократическом обществе». С Россией, мол, не тот случай. При этом в решениях, вынесенных ЕСПЧ в отношении других государств, тот же Суд не счёл нарушением прав человека массовую слежку за всеми гражданами. Подчеркнём, речь идёт не о подозреваемых гражданах, а именно обо всех, то есть о неограниченном числе лиц. Здесь Европейский суд отказался применять свой любимый тест на «пропорциональность» и «необходимость в демократическом обществе», то есть принял прямое участие в юридической агрессии сил глобального управления против России. Речь идёт не только о вынесении решений, основанных на двойных стандартах, но и об исключении России из процесса принятия решений в самом Совете Европы.

Не случайно в 2017 году Россия прекратила выплату взносов в Совет Европы (а значит, в финансирование Европейского суда по правам человека). Только почему так поздно? Ведь российскую делегацию лишили возможности принимать участие в работе ПАСЕ ещё в 2014 году. Для чего платили ещё три года после этого? Министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил, что решение о приостановлении выплат в Совет Европы будет действовать до безусловного восстановления в полном объёме прав делегации России в ПАСЕ. Однако этого мало. Следует критически оценить участие ЕСПЧ в юридической агрессии против России и принять принципиальное решение о целесообразности дальнейшего её финансирования…