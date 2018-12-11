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Европейский союз: Империя без императора

11 декабря 2018, 20:24  •  96 • В мире
Французский президент находится на грани отставки. Об этом говорит тот факт, что «желтые жилеты» продолжат демонстрации в грядущие выходные, даже несмотря на уступки Эммануэля Макрона по зарплатам и пенсиям. Ангела Меркель передает власть Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сконцентрируется на внутренней немецкой политике. Итальянский премьер не устраивает Брюссель, а альтернативные фигуры слишком мелкие, чтобы руководить Европой
Автор:
Гасанов Камран
Европа погрузилась в смуту. Кто возглавит Евросоюз, когда Эммануэль Макрон и Тереза Мэй в любой момент лишатся своих постов, а Ангела Меркель готовится к уходу из большой политики? Это один из главных вопросов, который мучит европейских федералистов.
Каждое государство, претендующее на глобальную роль, должно иметь лидера. Вторую экономику мира возглавляет усиливший свою власть после XIX съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, который может править пожизненно. Другой центр силы — США — управляется за счет налаженной системы, где большая власть концентрируется в руках Конгресса, а президента в случае его отставки может легко заменить вице-президент. И стоит ли ставить под сомнение лидерство российского президента, когда министр внутренних дел Италии носит футболку с его фотографией?
Но вот у крупнейшей торговой державы в мире с лидерством явно проблемы. Исторически руководство в Евросоюзе было тандемом французского президента и немецкого канцлера. С 2005 года, с приходом Ангелы Меркель, этот баланс начал разрушаться. Объединенная Германия увеличивала экономический, а вместе с ним и политический отрыв от Франции, и во время финансового кризиса 2008 года Берлин полностью захватил бразды правления в Европе. Канцлерин и ее министр финансов Вольфганг Шойбле начали диктовать свои условия всему континенту, ввели бюджетную дисциплину в еврозоне и приказали всем 27 странам затягивать пояса, иначе их ожидает участь Греции. Авторитет Меркель был настолько непоколебим, что даже после миграционного кризиса 2015 года она оставалась непререкаемым «начальником» в Евросоюзе.

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