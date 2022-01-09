Европейский плацдарм: как Россия и НАТО подходят к переговорам по гарантиям безопасности

Расширение Североатлантического альянса на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов. При этом руководство НАТО утверждает, что расширение блока «чрезвычайно важно для стабильности, мира, свободы и демократии в Европе». На следующей неделе пройдёт серия переговоров по вопросам безопасности между Москвой, Вашингтоном, представителями альянса и ОБСЕ. По мнению экспертов, коллективный Запад настроен на сохранение диалога, однако не стоит ожидать кардинальной смены его стратегии в отношении РФ.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал Североатлантический альянс рудиментом времён холодной войны. Такую точку зрения он высказал в комментарии журналу Newsweek, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы опасения, что беспорядки в Казахстане могут отвлечь от ситуации с безопасностью на фоне возможного расширения НАТО на территорию Украины.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны», — подчеркнул дипломат.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, напротив, утверждает, что расширение блока «чрезвычайно важно для стабильности, мира, свободы и демократии в Европе». Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита министров иностранных дел стран — участниц НАТО.

Говоря о взаимоотношениях альянса с Россией, Столтенберг заявил о необходимости «вести добросовестный диалог» и прилагать усилия для обеспечения «политического пути вперёд». Вместе с тем он дал понять, что об отказе Североатлантического альянса от расширения речи не идёт.

«Все наши союзники чётко дают понять, что мы не пойдём на компромисс в нарушение основных принципов, в число которых входит право каждой страны самостоятельно выбирать свой путь и то, частью каких механизмов по обеспечению безопасности она хочет быть», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, эти принципы закреплены в документах, «которые подписала и Россия», начиная с Хельсинкского заключительного акта 1975 года.

«Кроме того, это, разумеется, прописано в учредительном договоре НАТО. Поэтому Организация Североатлантического договора никак не может пойти на компромисс по вопросу права каждой страны самостоятельно выбирать свой путь», — добавил Столтенберг.

Переговоры между НАТО и Россией должны состояться 12 января, после того как в Женеве пройдут российско-американские консультации по гарантиям безопасности. В преддверии этой встречи NBC News опубликовал материал, в котором со ссылкой на действующего представителя американской администрации и двух бывших сотрудников органов нацбезопасности США говорится о готовности Белого дома вести диалог «касательно сокращения развёртывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе», если в Москве серьёзно отнесутся к переговорам.

«По словам источников, обсуждение может коснуться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, численности американских войск, развёрнутых в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижениях сил, а также российских ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерные боеголовки и размещённых на территории Калининградской области», — говорилось в статье.

Впрочем, в Госдепе эту информацию опровергли.

It is not accurate that the administration is developing options for pulling back U.S. forces in Eastern Europe in preparation for discussions with Russia next week, which we told NBC while they were reporting this story. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

«Неверно, что в рамках подготовки к переговорам с Россией, намеченным на следующую неделю, администрация разрабатывает варианты отвода американских войск, развёрнутых в Восточной Европе. Мы сказали об этом NBC, когда они освещали данную историю», — написал в Twitter официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Искусственный выбор

Расширение Североатлантического альянса на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. Такое мнение в своей июньской статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» написал Владимир Путин. Он подчеркнул, что политика альянса поставила многие страны перед искусственным выбором: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года... Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация», — отметил президент.

Владимир Путин

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Напомним, что на момент распада СССР в НАТО входило 16 государств (причём Франция лишь в 2009-м вернулась в состав военных структур блока, до этого она много лет была участницей только политической организации). В начале 1990-х альянс стал проявлять большой интерес к странам, ранее входившим в Организацию Варшавского договора, и бывшим советским республикам. На саммите 1997 года в Мадриде в НАТО пригласили Венгрию, Польшу и Чехию, а затем и другие государства бывшего соцлагеря. Суммарно с конца 1999 года альянс пополнился 14 новыми членами, среди которых страны Прибалтики и балканские государства.

В 2008 году на саммите в Бухаресте лидеры НАТО заявили, что «со временем» к альянсу смогут присоединиться Украина и Грузия.

Поводом для дальнейшего наращивания активности НАТО и США у российских границ стали события 2014 года на Украине. Западные политики заговорили о «российской агрессии» в регионе, что стало предлогом для развёртывания дополнительной натовской инфраструктуры в Европе, а также интенсификации военных учений у российских границ.

Как заявил в декабре 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу, США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. «Всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полётов у российских границ возросло более чем в два раза», — отметил министр, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием Владимира Путина.

Как пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, основная цель этой политики коллективного Запада — «унизить и сдержать Россию».

«НАТО и США не собираются воевать с Россией и с осторожностью смотрят на ситуации, когда Украина всерьёз пытается провоцировать РФ. У них иная задача — заставить Москву просто показать слабость, продемонстрировать, что она не способна конкурировать», — считает эксперт.

Саммит НАТО в Бухаресте, 2008 год

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При этом, как подчёркивают аналитики, и в Вашингтоне, и в блоке в целом прекрасно отдают себе отчёт, что наращивание военной активности у российских границ выглядит как прямая угроза РФ. Эта активность вкупе с разговорами о возможном включении в НАТО Грузии и Украины используется как некий козырь в диалоге с Москвой, считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«В последнее время разговоры о дальнейшем расширении НАТО активно используются для усиления ощущения угрозы как у российской элиты, так и у общества в целом. Это абсолютно сознательная тактика. За политический отказ от расширения НАТО на восток Москву будут принуждать к очень серьёзным уступкам по другим направлениям, притом что сейчас организационных и политических возможностей для расширения альянса нет», — отметил эксперт.

«Потребуются серьёзные усилия»

В декабре 2021 года Москва передала Вашингтону проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран — членов Североатлантического альянса.

Проект первого документа в том числе предполагает, что обе стороны возьмут на себя обязательства не использовать территорию других государств «в целях подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны» договора, а США примут на себя обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и откажутся от включения в альянс бывших советских республик.

«Соединённые Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», — говорится в проекте договора.

Учения НАТО «Saber Strike 2018» в Литве

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Впрочем, как считает Дмитрий Евстафьев, Вашингтон вряд ли будет корректировать военную активность НАТО у российских границ. «Для американской стороны это долгосрочная стратегия. И чтобы её скорректировать, даже если такое желание и возникло бы, потребовалось бы много времени», — пояснил эксперт.

Владимир Брутер также полагает, что, хотя Вашингтон и готов торговаться с Москвой, даже, возможно, пойти на ряд уступок, о принципиальном изменении политики речь не будет.

«Например, США вполне могут сократить контингент, размещённый в Восточной Европе, снизить частоту учебных манёвров в регионе при определённых условиях, однако это не изменит общего курса. США и НАТО готовы варьировать скорость и темп давления на Россию, поскольку хотят сохранять возможность диалога с ней», — рассуждает эксперт.

При этом, по его мнению, НАТО вряд ли станет торопиться с принятием в свои ряды Украины и Грузии, поскольку это в определённой степени противоречит интересам альянса.

«Включение этих стран в НАТО означает для коллективного Запада новые обязательства. При этом и альянс, и США уже сейчас вполне могут использовать территорию этих стран в своих целях. Поэтому для России принципиальным моментом является даже не столько фактическое принятие Украины в блок, сколько её нейтральный статус», — отметил Брутер.

По его мнению, на предстоящих переговорах НАТО и Вашингтон будут требовать от Москвы несимметричных шагов, например отвода российских войск от западной границы страны.

«При этом Россия действует только на своей территории, а США — на чужой. Не исключаю, что они потребуют, чтобы Россия ограничила собственный оборонный потенциал. Поэтому сторонам потребуются серьёзные усилия, чтобы хотя бы перейти к обсуждению конструктивных условий», — предположил аналитик.