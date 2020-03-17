Европейский контроль: границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Как ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения будут действовать 30 дней и коснутся всех случаев, кроме неотложных поездок. При этом будет обеспечен пропуск через границу водителей, перевозящих медикаменты и продукты питания, а также дипломатов, членов семей граждан и резидентов Евросоюза и учёных, работающих с распространением вируса. Ранее ВОЗ назвала европейский регион центром пандемии коронавируса.

Евросоюз закроет въезд для иностранцев на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Франци Эммануэль Макрон. Он предупредил, что новые меры вступят в силу с полудня 17 марта (14:00 мск).

«Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», — цитирует его ТАСС.

Как ранее отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен коснутся всех поездок, кроме неотложных.

«Я проинформировала сегодня глав государств «большой семёрки», что мы предложили главам государств и правительств ЕС ввести временный запрет на все поездки, кроме неотложных, на территорию Евросоюза», — сказала она.

По её словам, запрет на въезд не коснётся граждан и резидентов ЕС, членов их семей, дипломатов и медицинских работ. Право попасть в Евросоюз останется также и у учёных и экспертов, работающих над противодействием коронавирусу, а также тем, кто перевозит ключевые для борьбы с пандемией товары.

Фон дер Ляйен предложила также создать на границах «так называемые зелёные линии» для пропуска грузовиков с медикаментами и скоропортящимися продуктами.

«Мы должны обеспечить непрерывный поток основных товаров, чтобы гарантировать работу нашей экономики», — отметила она.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с полудня 17 марта во Франции будет введён запрет на перемещения по стране.

«Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», — сказал он.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что все страны должны максимально тщательно проверять людей на коронавирус.

«У нас очень простой посыл для всех стран: проверяйте, проверяйте, проверяйте. Проверяйте любой подозрительный случай COVID-19. Если он окажется положительным, то изолируйте их и найдите, кто находился в контакте с ними менее, чем за два дня до того, как появились симптомы, и проверьте этих людей тоже», — сказал он.

При этом внутри Евросоюза многие страны уже ввели ограничения. Дания, Эстония, Литва, Польша, Чехия, Словакия уже запретили въезд на территорию страны. Некоторые страны, например, Австрия, перестали выдавать въездные визы. А Латвия отменила все международные перевозки.

США несколькими днями ранее на месяц запретили въезд иностранцев из Европы. В стране зафиксировано более 4,2 тыс. случаев заболевания. 16 марта о закрытии границ объявила Канада.

«Мы закроем въезд в Канаду всем, кто не является ее гражданином или постоянным резидентом», — сказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Запрет на въезд ввели также Турция, Флиппины, Колумбия, Узбекистан.

Россия также вводит ограничения в связи с коронавирусом. С 16 марта начало действовать ограничение на авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией — сохранены лишь регулярные рейсы со столицами этих государств, а также чартеры для вывоза россиян и возвращения иностранцев в их страны.

А с 18 марта будет ограничен въезд иностранцев. Он продлится по 1 мая. Он не коснётся дипсотрудников, водителей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездов, делегаций, а также тех, у кого умер близкий, транзитных пассажиров, и постоянно проживающих в РФ.

«Михаил Мишустин (премьер-министр РФ. — RT) проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров РФ правительством РФ принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении правительства.

В некоторых городах, например, в Москве, введены дополнительные ограничения. Столичные власти запретили любые массовые мероприятия на открытом воздухе, а также в помещениях, если численность участников превышает 50 человек.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) с числом участников более 50 человек единовременно», — написал мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Распространение коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 по всему миру превышает 170 тыс. Более 6,5 тыс. человек скончались и более 70 тыс. выздоровели. В Китае, откуда началось распространение инфекции, ситуация стабилизировалась — из примерно 80,9 тыс. заболевших почти 84% (свыше 67 тыс.) выздоровели, ещё 3,2 тыс. скончались, остальные проходят лечение. При этом в последние несколько дней ежесуточно регистрируется всего по несколько случаев заражения.

Наиболее тяжёлая ситуация за пределами КНР сложилась в Европе и США. Ежедневно количество заболевших в европейских странах растёт на несколько тысяч. Сильнее всего пандемия проявилась в Италии — там случаев заражения свыше 24,7 тыс., из которых скончались более 2,1 тыс. Как отметили в службе гражданской обороны страны, только за последние сутки число умерших увеличилось на 250 человек.

В ВОЗ констатировали, что за последнюю неделю резко выросло количество заболевших. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, число случаев заражения и смертей от коронавируса за пределами Китая опередило показатели КНР.