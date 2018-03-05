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Европейский бизнес и антироссийские санкции

05 марта 2018, 23:09  •  150 • В мире
Европейский бизнес всё более настойчиво ищет пути налаживания полуразрушенных торгово-экономических связей с Россией. И наибольшую активность в этом плане проявляют Германия и Австрия, действуя в том числе в русле противостояния другим евроатлантическим силам – Соединённым Штатам, Великобритании, Франции. Существующая ситуация ощущается как ненормальная.
Особенно показательным в этом плане стал недавний визит в Москву канцлера Австрии Себастьяна Курца, впервые встретившегося с президентом России Владимиром Путиным после своего успеха на выборах, когда 31-летний лидер консервативной Австрийской народной партии стал самым молодым главой правительства в Европе. Да и в целом визит Себастьяна Курца в российскую столицу стал его первой официальной поездкой за пределы Евросоюза после вступления в должность. Ранее он бывал в России в качестве министра иностранных дел в предыдущем австрийском правительстве (в мае 2015 года и в январе 2017 года).
Проблемы экономического взаимодействия являются одним из главных вопросов двусторонней повестки российско-австрийских отношений. Они оказывают влияние и на более общую ситуацию в Центральной Европе.
Один из ключевых факторов здесь – тесная привязка Австрии к российским проектам поставок энергоресурсов в Европу. Как подчеркнул Владимир Путин, принимая Себастьяна Курца, в июне 2018 года исполняется 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза на австрийский рынок, которые являются важным вкладом «в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента». В настоящее время австрийский газораспределительный хаб в Баумгартене выступает важнейшим звеном действующих и будущих российских проектов по транспортировке газа в Европу, в том числе в контексте сооружения газопровода «Турецкий поток», который также в перспективе может быть подключен к австрийской газовой инфраструктуре.
«Пятьдесят лет тому назад, в июне 1968 года, австрийский нефтегазовый концерн OMV стал первой западной фирмой, подписавшей с Советским Союзом договор о поставках газа. Сегодня через газовый узел в Баумгартене посреди полей Нижней Австрии в Европу поступает примерно 25% российских газовых поставок, – напоминает немецкая Die Welt. - «Газпром» покрывает около 60% австрийских потребностей». При этом австрийский канцлер Себастьян Курц не хочет отказываться «от России как главного поставщика» и «уже критиковал санкции США в отношении трубопровода «Северный поток - 2», пишет немецкое издание, указывая, что совокупные потери Австрии от санкционной войны достигли 1 млрд евро.
Что характерно: российско-австрийские переговоры на высшем уровне прошли на фоне сообщений о достигнутом в феврале рекордном показателе поставок российского газа в страны дальнего зарубежья. ПАО «Газпром» в феврале текущего года доставил в данный регион максимальный для этого месяца объём газа за всю историю поставок –17,4 млрд кубометров. Согласно информации, предоставленной российской компанией, февральские экспортные показатели оказались на 6,8%, или на 1,1 млрд кубометров выше показателей февраля 2017 года. В частности, экспорт газа в Германию вырос на 8,5% по сравнению с февралем 2017 года, в Австрию – на 115,8%, в Нидерланды – на 146,8%. При этом «Газпром» в течение восьми дней устанавливал новые исторические максимумы суточных поставок газа, и в последний день месяца, 28 февраля, компания поставила абсолютный рекорд, экспортировав в Европу 699,3 млн кубометров газа.
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Подобная динамика позволила «Газпрому» увеличить свою долю на европейском газовом рынке по итогам 2017 года до 34,7%, что также является рекордом. По ряду оценок, к 2035 году этот показатель может вырасти до 41%. В абсолютных цифрах в 2017 году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 194,4 млрд кубометров, что на 8,4% больше объёмов 2016 года.
Ещё одним важным инфраструктурным проектом с участием России и Австрии является сооружение железной дороги от словацкого города Кошице до австрийской столицы Вены с широкой колеей российского стандарта. Как отметил в ходе переговоров с австрийским канцлером в Кремле Владимир Путин, «этот проект обсуждается уже давно, но сейчас, похоже, постепенно сдвигается с места».
Несмотря на антироссийские санкции, положения которых Вена соблюдает в том числе в силу господствующей в Евросоюзе политической инерции и навязываемого из Брюсселя единомыслия (в трактовке Себастьяна Курца это прозвучало следующим образом: «Мы стараемся активно способствовать укреплению Евросоюза, при этом мы придерживаемся европейской позиции»), товарооборот двусторонней торговли между Россией и Австрией демонстрирует устойчивый рост. По данным российской стороны, в 2017 году он составил 40,5%, а совокупный торговый показатель достиг 4,1 млрд долларов, из которых 1,9 млрд долларов приходятся на российский экспорт. Ещё одним характерным показателем двустороннего взаимодействия выступают взаимные инвестиции: российские инвестиции в экономику Австрии достигли 23 млрд долларов, австрийские в российскую экономику – 5 млрд долларов.
Владимир Путин, обращаясь к Себастьяну Курцу, подчеркнул «особый характер отношений, которые сложились между нашими странами на протяжении многих лет. И это отражается на важнейшей сфере – экономике». «У нас долгая традиция добрых двусторонних отношений между Австрией и Россией», – подтвердил Себастьян Курц.
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Аналогичные тенденции – серьёзные потери от санкционной войны и заинтересованность национального бизнес-сообщества в её прекращении – прослеживаются в соседней с Австрией Германии. В настоящее время против антироссийских санкций выступают 94% (!) работающих в России германских бизнесменов. Подавляющее большинство немецких компаний, работающих в России, высказываются за снятие европейских санкций, которые серьёзно затрудняют ведение бизнеса, говорится в докладе, представленном Российско-германской торговой палатой 1 марта одновременно в Москве и Берлине.
Доклад составлен по итогам 15-го по счёту совместного опроса по условиям делового климата; опрос проводился Восточным комитетом германской экономики и Российско-германской внешнеторговой палатой. В опросе участвовала 141 немецкая компания, обеспечивающая в России почти 76 тысяч рабочих мест при суммарном обороте более 11 млрд евро.
Основные выводы итогового доклада следующие: германский бизнес собирается увеличивать присутствие в России, более 75% опрошенных компаний рассчитывают на положительное развитие в 2018 году, а новые антироссийские санкции США, по мнению немецкого бизнес-сообщества, создают «неопределённость». По данным опроса, 94% немецких бизнесменов, работающих в России, поддерживают отмену санкций ЕС. Лишь 5% бизнесменов выступают за сохранение санкций и всего-навсего 1% – за их ужесточение. Из числа выступающих за снятие санкций 57% высказались за поэтапное снятие ограничений, а 37% считают необходимым их незамедлительную отмену.
Более трех четвертей опрошенных бизнесменов ответили, что антироссийские санкции так или иначе мешают их деятельности. Чаще всего немецкие предприниматели сталкиваются из-за них с ограничениями по финансированию (38%) и невозможностью полноценно работать в Крыму (36%).
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Особо следует отметить, что данный опрос был проведен при активном участии Восточного комитета германской экономики, который традиционно активно лоббирует интересы немецкого среднего бизнеса в правительственных кругах Германии.
Что же касается новых антироссийских санкций, введенных в США, то они вызывают у германского бизнеса неуверенность и опасения. При этом 41% опрошенных затруднились ответить, как грядущие санкции, которые будут иметь экстерриториальный характер и затронут связанные с российскими лицами компании из третьих стран, отразятся на их деятельности. Только 33% опрошенных считают, что санкции США их бизнес не затронут.
Сложившаяся ситуация создаёт объективные предпосылки для углубления противоречий между Европейским союзом, с одной стороны, и Соединёнными Штатами – с другой. Это касается как торгово-экономических разногласий между ними, так и санкционной политики Вашингтона в отношении России.
(Окончание следует)
Фото: kremlin.ru

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