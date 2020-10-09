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Европейских мужчин приучают к платьям. С белым бантиком на талии

09 октября 2020, 05:35  •  9 • В мире
В европейской моде случился "долгожданный" прорыв: бренд Gucci выпустил мужские платья. И не какие-нибудь брутальные, а романтичного кроя с белым бантиком на талии. Правда, модники жалуются: на улицах в таком появляться опасно.
Британский комик Саймон Томпсон решил провести эксперимент и целый день ходил по улицам Лондона в платье, один в один напоминающем "мужское" платье из новой коллекции итальянского бренда Gucci. Сначала ему казалось, что всё нормально, но к вечеру у него возникли подозрения, что модельеры просто поиздевались над потребителями.
Телеведущий дополнил оранжевое платье легкомысленного покроя джинсами и рубашкой. При этом актёр признался, что даже он сам, при всей своей прогрессивности, не может пока считать платье предметом мужского гардероба, поэтому ему было не по себе в таком наряде.
Томпсон рассказал Daily Mail, что весь день на него пристально смотрели прохожие на улицах, многие тыкали пальцем, а иностранцы оживлённо обсуждали его внешний вид. Несколько человек даже подошли к мужчине и выразили своё возмущение: они заявили, что ему нельзя это носить.
Одна женщина прямо спросила у комика, не гей ли он. Особенно негативно реагировали на его наряд люди пожилого возраста.
Подводя итог своего эксперимента, ведущий задал вопрос дизайнерам Gucci: "Вы правда пытаетесь бросить вызов гендерным стереотипам или просто хотите увидеть, что происходит, когда мужчина надевает женское платье?" Сам Томпсон признался, что склоняется ко второму варианту.

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