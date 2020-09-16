Европейские противоречия: что стоит за словами главы дипломатии ЕС о невозможности остановить «Северный поток — 2»

Остановка реализации проекта «Северный поток — 2» как ответ на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным не входит в компетенцию Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ранее президент и канцлер Австрии сказали, что не видят связи между ситуацией с Навальным и строительством газопровода, который они назвали коммерческим проектом. Эксперты отмечают, что внутри ЕС образовались противоречия в связи с желанием ряда стран получать от России энергоносители по выгодным ценам и намерением евробюрократии ввести новые санкции против Москвы.

У институтов ЕС нет полномочий, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента. Таким образом он ответил на призывы парламентариев остановить проект из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Некоторые из вас говорят о возможности повлиять на «Северный поток — 2». Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток — 2». Этот вопрос должны решить государства сообщества, которые этот проект продвигали», — заявил глава европейской дипломатии.

При этом Боррель отметил, что Еврокомиссия «никогда не выражала большого энтузиазма относительно этого газопровода».

Напомним, некоторые европейские политики начали призывать к отказу от завершения строительства газопровода «Северный поток —2» после инцидента с Алексеем Навальным, который якобы был отравлен веществом из группы «Новичок».

Заявление Борреля прозвучало на фоне высказываний президента Австрии Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца против применения каких-либо мер в отношении газопровода.

Ван дер Беллен сказал, что не видит никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом «Северный поток — 2», который он рассматривает как коммерческий. Он также добавил, что вопрос трубопровода должен решаться не в США, а в Европе.

В свою очередь канцлер Себастьян Курц на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что не разделяет позицию последнего о том, что газопровод является вызовом энергетической безопасности всей Европы.

«Северный поток — 2» для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор ещё позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу», — сказал Курц.

Окончательные решения

Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Жозеп Боррель своим заявлением указывает на невозможность остановки строительства по решению из Брюсселя, так как разрешения на прокладку газопровода выдавали власти тех стран, по территории которых он пролегает.

«Все разрешения на строительство уже выданы, чтобы их забрать, нужно как-то обосновать свою позицию. Причём не каким-то инцидентом с Навальным, а только если будут сделаны утверждения об угрозе окружающей среде, и их нужно будет доказать», — рассказал эксперт.

Игорь Юшков отметил, что отзыв разрешения на строительство на данном этапе реализации проекта маловероятен, так как это будет чревато исками со стороны «Газпрома». В то же время вопрос введения санкций против проекта требует единогласного решения членов ЕС.

«Если хотя бы одна страна будет против, то санкций не будет. Сейчас в ЕС нет уверенности, что, если поднять вопрос о санкциях в виде запрета на строительство «Северного потока —2», все за это проголосуют», — отметил эксперт.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель

Reuters

© Yves Herman

При этом Игорь Юшков допустил, что против «Северного потока — 2» могут быть введены санкции со стороны США.

«Ещё до ситуации с Навальным в США рассматривались несколько законопроектов, направленных против «Северного пока — 2». Германия лоббировала изменение текста этих законопроектов так, чтобы они не касались ограничений на обслуживание газопровода, ввод его в эксплуатацию и сертификацию, потому что в этом случае сама ФРГ может попасть под американские санкции», — напомнил эксперт.

Вашингтон может использовать ситуацию с якобы имевшем место отравлением российского оппозиционера, чтобы принять данные законопроекты в максимально жёстком виде. Это будет означать введение санкций как против энергетического сектора России, так и против немецких компаний, считает эксперт.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы прекращение реализации «Северного потока — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером. Он выразил недовольство тем, что Берлин заключает сделку, согласно которой будет платить России «миллиарды долларов», а США при этом должны «защищать Германию от России» в рамках НАТО. Позднее эту позицию подтвердили и в Госдепартаменте США.

Ситуация с Алексеем Навальным

Напомним, Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Каких-либо ядов или отравляющих веществ в его организме найдено не было.

По требованию семьи Навального он был вывезен на лечение в Германию, где его под государственной охраной доставили в больницу «Шарите». 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Первоначально немецкие политики не связывали инцидент с Навальным и строительство газопровода. Однако после заявлений о якобы применении к нему вещества из группы «Новичок» (известному по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля), некоторые высокопоставленные чиновники правительства ФРГ допустили, что ситуация может повлиять на судьбу «Северного потока — 2».

Клиника в Берлине, где проходил лечение Алексей Навальный

Reuters

© Christian Mang

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 сентября заявила, что реакция на ситуацию с Навальным будет носить общеевропейский характер и Берлин прислушается к мнению партнёров по ЕС.

11 сентября глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Берлин рассматривает все варианты, в том числе приостановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем Маас отметил, что Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято.

Однако ряд немецких политиков высказались против того, чтобы останавливать проект. С подобными заявлениями выступала глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, представляющая Социал-демократическую партию Германии. Её поддержал и бывший глава региона Эрвин Зеллеринг.

Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес, комментируя возможное прекращение проекта, отмечает, что неясно, из каких источников Германия в таком случае будет получать дополнительный газ, чтобы компенсировать свой отказ от угля и атомной энергии.

В свою очередь 15 сентября глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным станет для Европы «огнём по своим» — согласно исследованиям, на которые он сослался, санкции вредят Европе почти так же сильно, как и России.

В свою очередь, представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) Мортен Кристенсен заявил, что регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» по политическим причинам. По словам Кристенсена, Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.

Как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, противоречивые позиции руководства ЕС, Австрии и Германии можно объяснить расхождением национальных интересов этих стран и политического истеблишмента ЕС. Особенно это прослеживается в расхождении первоначального заявления Меркель о неком «общем ответе» и нынешнем высказывании Жозепа Борреля, подчеркнул эксперт.

«Меркель пытается заслониться европейской позицией и не хочет брать на себя ответственность, поэтому она говорит о европейском консенсусе, а его нет. В Европе не так-то просто прийти к единому мнению. Поэтому ситуация достаточно сложная и для Меркель, и для Европы, и для европейских структур. Они стараются, но не так-то просто достигнуть необходимого консенсуса», — пояснил Воронов.

Сложность в вопросе выработки единой позиции по «Северному потоку — 2» между бюрократией ЕС и членами Союза заключается ещё и в том, что ряд европейских стран заинтересован в закупках у России газа по выгодным ценам, и не хочет становиться потребителем более дорогого газа из Америки, пояснил Константин Воронов.

«Поэтому им нужно сохранить российский источник. Но геополитическое давление со стороны США и европейских структур будет продолжаться. При этом соотношение цены и качества играет в пользу трубопроводного газа из России, а не американского сжиженного газа», — подчеркнул эксперт.