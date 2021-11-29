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Европейские промышленники просят ЕС запустить "Северный поток - 2"
29 ноября 2021, 18:25 • 95 • Политика
Европейские промышленники и бизнес просят Евросоюз поскорее одобрить и запустить газопровод "Северный поток - 2" из-за энергетического кризиса.
Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар. По его словам, цены на энергоносители бьют все рекорды. Крупные компании в Великобритании уже обратились к правительству за помощью. Ситуация усугубляется тем, что Европа отказалась от использования угля как неэкологичного топлива, пишет портал "Народные новости".
"Северный поток - 2" в этих обстоятельствах должен стать спасением для ЕС, но запустить газопровод мешают политики, которые руководствуются идеологическими, а не экономическими соображениями.
- отметил Рар.
Эксперты называют несколько причин роста цен на газ в Европе: недостаточные запасы в подземных хранилищах, переориентация американского СПГ на другие рынки, ожидание холодной зимы, недостаточная выработка солнечных батарей и ветрогенераторов, а также искусственные ограничения, которые ЕС ввёл против русских поставщиков в попытках сорвать "Северный поток - 2".
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