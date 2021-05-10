Европейские министры боятся эскалации конфликта с Россией

Европейские министр подчеркнули, что дальнейшая эскалация в отношениях с Россией никому не нужна. Война – это не то, чего добиваются европейские партнёры. А Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что пока не видит улучшения ситуации с Москвой.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после известных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предпочитает исключительно негативно высказываться о Москве. Напомним, Борреля заклеймили за визит в Россию, и теперь он снова и снова доказывает, что не был лоялен к русским.

На этот раз Боррель заявил, что пессимистично смотрит на ситуацию вокруг России. Мол, она не улучшается, подчеркнул дипломат в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

В то же время, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Брюсселю хотелось бы наладить диалог с Москвой. А также добавил, что пришло время возвращения и России к нему. Подобное высказывание допустил и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, отметив, что дальнейшая эскалация отношений между ЕС и Россией никому не нужна.

Стоит лишь добавить, что представители России неоднократно отмечали, что готовы Москва готова к развитию отношений с любой страной мира, но исключительно на условиях равенства сторон, а не подчинения одних другим.