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Европейские министры боятся эскалации конфликта с Россией
10 мая 2021, 13:25 • 150 • Политика
Европейские министр подчеркнули, что дальнейшая эскалация в отношениях с Россией никому не нужна. Война – это не то, чего добиваются европейские партнёры. А Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что пока не видит улучшения ситуации с Москвой.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после известных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предпочитает исключительно негативно высказываться о Москве. Напомним, Борреля заклеймили за визит в Россию, и теперь он снова и снова доказывает, что не был лоялен к русским.
На этот раз Боррель заявил, что пессимистично смотрит на ситуацию вокруг России. Мол, она не улучшается, подчеркнул дипломат в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
В то же время, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Брюсселю хотелось бы наладить диалог с Москвой. А также добавил, что пришло время возвращения и России к нему. Подобное высказывание допустил и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, отметив, что дальнейшая эскалация отношений между ЕС и Россией никому не нужна.
Стоит лишь добавить, что представители России неоднократно отмечали, что готовы Москва готова к развитию отношений с любой страной мира, но исключительно на условиях равенства сторон, а не подчинения одних другим.
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