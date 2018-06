Европейские чудовища хотят конкурировать с русской красавицей "Арматой" • 184 • Аналитика



Тут, в общем, процесс создания новой машины был схож. EMBT состоит из корпуса "Леопарда" и башни "Леклерка". Причем, как и у д-ра Франкенштейна, слепить без проблем не получилось, поэтому незащищенный погон башни пришлось приподнять, что не прибавляет кадавру защищенности, да и выглядит он из-за этого странно. У танка ввиду наличия башни "Леклерка" имеется автомат заряжания на 22 выстрела, расположенный в нише башни. А ввиду наличия корпуса «Леопарда-2» в носу корпуса имеется пополнительная боеукладка, та самая, которая чаще всего и служила инициатором тех самых мгновенных детонаций боекомплекта, которыми прославился «немец» на первой же войне, на которой оказался. У «француза» в носу тоже имеется пополнительный барабан на 18 выстрелов, но он хоть как-то защищен, шансы на красочный огненный аттракцион в виде пожара зарядов или детонации — пониже. На отечественных танках, если не считать Т-14 и Т-90М(СМ), тоже есть носовой бак-стеллаж, но он тоже защищен не столь эфемерно, как на немецком кошачьем. Да и давно стало правилом на локальных войнах, где участвовали наши военные, этот стеллаж не заполнять, используя только АЗ/МЗ и несколько дополнительных выстрелов (обычно этого хватает на бой, или же есть возможность быстро пополнить БК). Причем, возвращаясь к ЕМВТ, скорее всего, пополнить АЗ получится, только развернув башню назад (если там что-то не поменяли, а похоже, что не меняли ничего). На «Леопарде-2» для этого нужно повернуть башню на борт. Впрочем, это все равно в бою никто делать не будет, из боя для этого надо выйти или хотя бы спрятаться где-то — в лесочке, за горкой или зданиями.





Отлично видно незащищенный приподнятый погон башни танка Отлично видно незащищенный приподнятый погон башни танка









Танк, как утверждается, полностью функционален и прошел предварительные испытания во Франции и Португалии (что бы под этим ни подразумевали франко-немецкие разработчики), в качестве подтверждения есть некие кадры с ним в полевых условиях. С другой стороны, корпус и башня сами по себе существенно не изменялись, вопрос лишь в их сопряжении (электрики и электроники) через вращающееся контактное устройство и на программном уровне. Из возможных плюсов EMBT можно предположить более рациональную и лучше (предположительно) защищенную башню «Леклерка» с АЗ и очень приличной СУО, на пусть и куда хуже защищенном, но более надежном и освоенном шасси «Леопарда». Это, конечно, если забыть про носовую укладку, сомнительную защиту и прочие «достоинства» германского панцера. Масса гибрида около 60 т, и это больше, чем у ранних и поздних версий "Леклерка" (54-58 т) и самой распространенной версии "Леопарда-2" — 2А4, но меньше 2А5/2А6/2А7.



С самого показа высказывались различные версии насчёт того, зачем нужно было выставлять этого бронекадавра. Предполагалось, что это и есть тот самый обещанный «ответ русским» на Т-14 «Армата». Но ответ вышел бы сильно так себе: от перемены, как говорят танкисты, «телеги», «Леклерк» не улучшится настолько, чтобы противостоять машине совершенно иной, революционной компоновки и иного технологического уровня.



Даже если добавить туда 140-мм орудие, когда-то на «Леклерке» испытанное (причем неизвестно, а выдержит ли корпус «Леопарда», в который влепили на живую нитку погон с чуждой башней, 140-мм орудие, если проблемы такие бывали и на «родных» башнях в свое время). Другой версией являлось то, что якобы это замена "Леопардам", предлагаемая для европейских армий. То, что требуется замена этому "танку мирного времени", отлично смотрящемуся на парадах и соревнованиях, но плохо пригодному для войны, сейчас уже не отрицается. Тем более что выкатываемые KMW варианты модернизации уже начинают переставать интересовать заказчиков.



Так, на днях долго размышлявшие над тем, как им модернизировать все свои 36 (вполне нормальный парк для значительной части армий НАТО, кстати) "Леопард-2А4NO" норвежцы приняли решение не модернизировать ничего. Причина: толку от модернизации хоть до перспективного "Леопарда-2A7V" почти никакого все равно, а денег нужно много. После 2025 г. норвежцы хотят рассмотреть предложения по закупке уже новых танков, да только где они их возьмут? Ни американцы, ни европейцы новых танков раньше 2030-х годов даже не планируют. Покупать у России будут? Или у Южной Кореи? Тоже вряд ли.



Третья версия: это якобы танк для саудовцев, которые разочарованы "Абрамсами М1А2S" и их потерями в Йемене. Хотя надо бы быть разочарованными своими головами и руками — в таком случае и Т-14 вряд ли помогли бы, а "Абрамс" на фоне всего прочего проявил там себя относительно неплохо. Но вместе с тем, мол, саудовцам понравились эмиратские "Леклерк-Тропик" (отличающиеся от оригинальных в основном заменой нежных для пустыни двигателей "Гипербар" на немецкие дизели МВ883), но тем хотелось якобы более надежное и простое шасси.

Россия готовит Украине "год террора"

Но и эта версия не имеет отношения к реальности, хотя нельзя, конечно, исключать, что тащащие к себе все новое и блестящее, как сорока в гнездо, саудовские принцы и прочие заливные шейхи не щелкнут эмоционально пальцами и не потребуют от производителя продать им таких танков, да побольше.



Четвертой, и, несомненно правильной версией является следующая: это просто демонстратор технологии, а, точнее, возможности новообразованного консорциума KNDS хоть что-то совместно разработать. Это они разрабатывали с начала 2017 г. и этот ЕМВТ — инициативный проект, без государственного финансирования. И, как заявляют сотрудники KMW, производить этот танк не будут (они же добавляют, что "Леопард-2" лучше, не уточняя, чем это он лучше, хотя понятно, что и "Леклерк" лучше этого странного творения). При этом от попыток протолкать этого мертворожденного монстра на экспорт богатым парням в бурнусах отказываться не будут.







Ну, отлично, создали "картинку к выставке", "шоу-стоппера", освоили средства, показали, что вроде бы не зря протирают штаны — дальше что? А дальше будут пытаться разработать совместно тот самый "ответ" нашему Т-14.



Программа, правда, идет ни шатко ни валко, и сроки постоянно сдвигаются. Так, 19 июня 2018 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее коллега из Франции Флоренс Парли подписали меморандум о взаимопонимании относительно осуществления совместной программы разработки перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS). Также был подписан такой же меморандум и по поводу перспективного боевого самолета Next Generation Weapon System, NGWS (как части программы Future Combat Air System, FCAS). Но самолет не является темой данной статьи.



По программе MGCS планируется создание нового основного танка для замены "Леопардов-2" и "Леклерков". Согласно документу, этап демонстрации технологий будет начат в 2019 году. Рассчитывают, что тактико-технические требования (ТТТ) к танку будут сформулированы аж к 2024 году. Макеты, соответственно, появятся не ранее 2025-2026 гг., затем появятся ходовые макеты, опытные образцы. И на вооружение этот танк будет принят, как обтекаемо указано в документе, "в середине 2030-х". Раньше сроки назывались следующие: 2028, потом 2030. Теперь вот 2035 г., а там, наверное, и до 2040 г. рукой подать.



Руководство программой будет осуществлять немецкая сторона (что уже бесит французов). Какой будет компоновка данного танка, пока не ясно и самим разработчикам, но различные источники сообщают, что весьма вероятна компоновка с низкопрофильной башней с вынесенным вооружением (нечто вроде того, что на советском об. 490А "Бунтарь") с экипажем внизу, под башней, или же необитаемым боевым отделением и экипажем в отдельном забронированном отсеке управления ("капсуле"), то есть компоновка об. 195 (Т-95) или об. 148 (Т-14) "Армата".



В свое время все эти варианты компоновок рассматривали французы, еще когда разрабатывали "Леклерк", но пошли по консервативному пути, поняв, что не потянут революционную компоновку. Пробовали нечто подобное и в Германии. А вот в СССР, попробовав разные вариации классической компоновки, поняли, что она себя исчерпала, и в итоге пришли сначала к разным вариациям харьковских объектов (477/477А, 477А1 и пр.), где еще не было достигнуто отделение экипажа от боекомплекта и вооружения полностью, потом к ленинградскому об. 299, который так и не был построен как цельный образец, и к нижнетагильским об. 195 и ныне — к об. 148 (Т-14), сочетающем в себе и "модульные идеи" разработчиков об. 299, и компоновку об. 195.



Смогут ли французы с немцами через 15 лет родить конкурента сегодняшней (подчеркиваю) "Армате"? Теоретически да. И теоретически ни шатко ни валко смогут его выпускать. Ценник изделия, конечно, будет не сравним с ценами на об. 148/149 в заказанной ныне партии для войсковых испытаний (как известно, заказан комплект, по сути, тяжелого танкового полка из трех батальонов танков и ТБМП), и тем более с ценами в настоящей серии. Скорее, этому ценнику позавидуют даже японцы, делающие темпом 6 штук в год "дешевый" 44-тонный малобронированный самовар "Тип-10", всего по 12 миллионов за танк. Но для этого его нужно еще создать. А тут много подводных камней, в том числе одним из основных является совместная разработка. Уже пытались и французы с западногерманцами создать совместный танк, и США с ФРГ — и все эти консорциумы и альянсы быстро забывались, как страшный сон. Вспомним хоть MBT-70 (в ФРГ KPz-70) и последующие события, в конечном итоге через много лет приведшие к созданию "Абрамса" и "Леопарда-2". Амбиции, перетягивание одеяла и спихивание проблем на соразработчика, разный уровень компетенции, разное видение проблем и их решений — те самые "минные поля" на пути совместных программ, которые куда страшнее мифических батальонов русских хакеров, через интернет намазывающих дверные ручки отравленной гречкой.



В то, что американцы к середине 30-х "родят" новый танк, поверить можно. А немцы и французы, скорее всего, лет через 5-8 поймут, что "мы чужие друг другу люди, и нам надо расстаться друзьями" и пойдут разрабатывать танки раздельно. Хотя, с другой стороны, раздельно они еще дольше будут это делать, и неизвестно, увенчается ли успехом разработка, что, конечно, будет удерживать какое-то время амбиции в узде.



Но России на эти попытки пока рано смотреть внимательно, да и некогда: пока нужно довести "Армату" до серийного производства. Процесс идет успешно, пусть и медленнее, чем планировалось, и танк будет, несомненно, вскоре доведен до успешного завершения государственных и войсковых испытаний и принятия на вооружение и в серийное производство. У "Арматы" благодаря ее конструкции и компоновке огромный модернизационный потенциал. Модульная структура позволить быстро изменить бронирование и даже вооружение на уже выпущенных танках. Так что посмотрим, кто кого! На выставке "Евросатори-2018" было много новинок, но большой резонанс вызвал странный бронеобъект под названием Euro Main Battle Tank (EMBT), представленный франко-немецким консорциумом KNDS, основанным в 2015 году немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter Defense Systems. Напоминал он продукт противоестественных сексуальных отношений немецкого танка "Леопард-2" и французского "Леклерка", да, собственно, таковым и является. Противоестественных потому, что оба объекта — мужского пола, а не как в известной частушке времен Великой Отечественной про "танк танкетку полюбил, в лес гулять ее водил". Также он напомнил работы известного биотехнолога 19 в. д-ра Виктора Франкенштейна и его исторического прототипа из века 17-го, который реально пытался создать живого человека из частей трупов. Со вполне предсказуемым результатом. В данном случае результат примерно такой же.Тут, в общем, процесс создания новой машины был схож. EMBT состоит из корпуса "Леопарда" и башни "Леклерка". Причем, как и у д-ра Франкенштейна, слепить без проблем не получилось, поэтому незащищенный погон башни пришлось приподнять, что не прибавляет кадавру защищенности, да и выглядит он из-за этого странно. 