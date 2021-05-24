Европейские авиакомпании начали облетать Белоруссию стороной

Европейские авиакомпании начали облетать стороной Белоруссию после инцидента с самолётом Ryanair. По меньшей мере два перевозчика теперь отказываются прокладывать курс через воздушное пространство Белоруссии.

Речь, в частности, идёт об австрийской авиакомпании Austrian Airlines. Судя по данным сервиса Flightradar24, самолёт, который раньше летал из Вены в Москву через Белоруссию, теперь летает через Украину. Примечательно, что перевозчики выбрали именно Украину, где продолжается вооружённый конфликт, который уже привёл к крушению пассажирского самолёта в 2014 году.

Облетать Белоруссию также начали латвийская авиакомпания AirBaltic и венгерский лоукостер Wizz Air. Сказывается ли политическое решение авиакомпаний бойкотировать Белоруссию на цене билетов, не уточняется.

В то же время более крупные игроки вроде Lufthansa, Air France и Turkish Airlines пока что продолжают летать через Белоруссию.

Напомним, что в воскресенье самолёт Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве на борту. После этого правоохранительные органы Белоруссии задержали основателя Telegram-канала NEXTA (считается экстремистским в стране) Романа Протасевича, который летел данным рейсом. Через несколько часов самолёт вылетел в Вильнюс.