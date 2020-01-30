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Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля

30 января 2020, 16:54  •  170 • В мире
Что останется от «солидарности и реформ» в Евросоюзе?
После 31 января термин Brexit станет историей. Великобритания выйдет из Европейского союза, прекратит следовать общим правилам ЕС, уйдёт из Таможенного союза и единого рынка Евросоюза. Канцлер британского казначейства Саджид Джавид в интервью The Financial Time дал положительную оценку перспективам Британии: «Компании будут процветать, а мантрой для британской экономики после Brexit станет человеческий капитал». Разумеется, на Британских островах достаточно пессимистов и противников выхода из ЕС, но в целом настроения оптимистические.
Бюджет Европейского союза. Фото eeas.europa.eu и euneighbours.eu
Однако столицам стран Восточной Европы не до оптимизма. Из-за прекращения притока в брюссельские кабинеты денег из Британии (по данным Eurostat, Лондон внёс в 2018 году в союзный бюджет 13,5 млрд евро) наступают сложные времена. Например, Литва из бюджета ЕС на 2021-2027 годы рискует не получить от 1,874 до 1,898 млрд евро, или примерно по 270 млн евро ежегодно. Соразмерные потери ждут Латвию, Болгарию, Румынию и Эстонию. «Это нас не устраивает», – заявляют в Брюсселе эмиссары «младоевропейцев». Они отметают «плохой» вариант бюджета Европейской комиссии и «очень плохой», предложенный председательствовавшей во второй половине 2019 года Финляндией. Вильнюс, Рига, Таллин, София и Бухарест настаивают на продолжении европейской политики «солидаризации и реформ». Мол, деньги давай. А у кого их взять, если Лондон свои деньги изымает? У Германии?
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока. Фото ru.delfi.lt
Среди прибалтов самыми активными противниками сокращения финансирования выступают литовские чиновники. Литве есть что терять. Бюджет страны на 2020 год принят с дефицитом 2,9% от планируемого в 39,521 млрд евро ВВП. Доходы намечены в размере 11,559 млрд евро, расходы – в 12,705 млрд евро. Как подчёркивает министр финансов Вилюс Шапока, «при неблагоприятном брюссельском сценарии сократятся финансовые инъекции в сельское хозяйство на 250 млн евро, в закрытие Игналинской атомной станции на 210 млн и в обеспечение российского транзита в Калининград на 76 млн». Хотя проект закрытия ИАЭС и схема калининградского транзита – это зоны ответственности ЕС, недополученные средства придётся компенсировать за счёт литовских налогоплательщиков. Они же покроют разницу в 26,3-30,3% во взносах Литвы в бюджет ЕС (с 3 млрд евро в 2014-2020 годах до 3,8-3,9 млрд в 2021-2027). Следовательно, в стране вырастут налоги, подорожает газ, электричество, автомобильное топливо, вода, коммунальные услуги. Далее произойдёт повальный рост цен на продукты и товары, в том числе предметы первой необходимости.
Правда, тот же Шапока считает, что достаточно убедить Брюссель в том, что Литва не так богата, как считают в столице Евросоюза. Еврочиновники утверждают: «Доходы и уровень жизни среднестатистического жителя Восточной Европы приблизились к средним показателям Европы Западной. Государства-доноры [Нидердланды, Швеция, Австрия, Дания и Германия] устали вас содержать». Доказать обратное президент Литвы Гитанас Науседа, на плечи которого легла тяжесть переговоров с партнёрами, надеется в конце февраля, когда «состоятся решительные дискуссии».
Деньги, конечно, важный вопрос, но страны «дальнего востока» Европейского союза подстерегают куда более серьёзные вызовы. Бывший министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис и его коллеги в Латвии и Эстонии считают, что «в Европейском союзе существуют две реальности. Это национальные взгляды стран-участниц на будущее союза и взгляды брюссельских чиновников; идёт бескомпромиссная борьба за право утвердить свою точку зрения».
Бывший глава МИД, депутат сейма Аудронюс Ажубалис - ru.delfi.lt
В Прибалтике открыто говорят о попытках Брюсселя насадить модель федерализации (централизации) ЕС, при которой суверенные государства трансформируются в провинции. В столице Евросоюза звучат голоса о необходимости создания европейского избирательного округа, в котором кандидаты в Европарламент избирались бы по транснациональным спискам. «Если исходить из количества избирателей, один-два поляка, возможно, пройдут в такой реформированный ЕП, но нереально верить, что в парламент попадёт кто-то из таких малых стран, как страны Балтии или похожих», – прогнозирует Ажубалис. В таких условиях выборов резко возрастёт влияние больших государств, что не пахнет не только равными, но даже пропорционально соотносимыми правовыми возможностями разных членов ЕС. «Зато запах дискриминации чувствуется явственно», – резюмирует бывший глава литовского МИД.
Ещё большую угрозу несёт предложение делегировать обязанности руководителей Европейской комиссии и Совета Европы одному лицу, чтобы гарантировать квалифицированное управление, уменьшить количество дискуссий, переговоров, связанных с потерями времени и темпов. Такой шаг автоматически повлечёт за собой сокращение количества еврокомиссаров, которых сегодня 27, по числу участников ЕС. Оптимизация пройдёт за счёт представителей малых стран, урезая до минимума их возможности влиять на общую политику.
Рост обязательных расходов стран Прибалтики на примере Эстонии. Фото rubaltic.ru
Бывший руководитель литовского внешнеполитического ведомства Аудронюс Ажубалис делает пессимистический вывод: неприемлемые для малых стран планы порождают скептицизм и разочарование; ни сейчас, ни в будущем ничего хорошего это не сулит. Восточная Европа со своими парламентами, флагами и суверенитетами может сразу очутиться на провинциальных задворках из-за стремления Брюсселя к централизации и увеличения разности «двух скоростей» развития Евросоюза, то есть внутрисоюзного неравенства. Опять же и денег станет меньше.
Иные в Литве настроены решительно. Вот и Ажубалис говорит, что «компромиссов в борьбе против целенаправленного самодурства брюссельских чиновников, лоббирующих интересы сильных мира сего, быть не может; поскольку одно неумное решение повлечёт за собой следующие». Однако какие шансы у гордых прибалтов в борьбе с «сильными мира сего»? На Америку надежда?
Заглавное фото: bigbenas.eu
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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