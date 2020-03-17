Европейская "блокада": Вучич обратился за помощью к Китаю, жалуясь на "книжную сказочку"

Президент Сербии Александр Вучич в своей речи в связи с введением в стране чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса фактически говорил о предательстве международных партнёров. Он ясно дал понять, что "никакой "великой международной солидарности" не существует". Кроме того, добавил, что нет и европейской солидарности.

"Все это оказалось книжной сказочкой", - подчеркнул Вучич, добавив, что буквально сегодня обратился с письмом к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы рассказать о своей позиции.

Вучич напомнил, что теперь Сербия не может импортировать из ЕС ни товары, ни лекарства, ни медицинскую технику. Это распоряжение именно европейских властей. И те же европейские власти в своё время выдали предписание не вести торговлю с Китаем.

"Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги, - добавил Вучич. - Когда настали тяжёлые времена, сербские деньги оказались не нужны".

Теперь Александр Вучич заявляет, что надеется на поддержку Китая, а также верит, что "китайский народ поможет".