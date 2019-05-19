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Европейская ложь – как под предлогом санкций Западная Европа вытеснила Венгрию с российского рынка

19 мая 2019, 21:54  •  55 • В мире
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому радио Kossuth обвинил страны Западной Европы в том, что под предлогом антироссийских санкций они выдавили с российского рынка капитал из стран Центральной Европы.
«Если мы об этом не говорим, то это еще не значит, что мы не понимаем, что происходит на свете… Введение антироссийских санкций и плохие отношения [западно]европейских стран с Россией не мешают тому, что их торговля с Россией растёт, а наша падает… Вся правда в том, что крупные западноевропейские государства, используя санкции как оружие, вытеснили центральноевропейские страны с российского рынка, а сами туда зашли и наращивают торговлю», – заявил Орбан, назвав всё это европейской ложью.
В марте 2019 года глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Николаем Фёдоровым оценил ущерб венгерской экономики от экспортно-импортных ограничений, введённых ЕС на торговлю с Россией, в $7 млрд.
«Европейские санкции перечеркнули наши ожидания», – заявил Сийярто, указав, что если бы не санкции, ежегодный товарооборот между Венгрией и Россией достиг бы $10 млрд.
По информации Федеральной таможенной службы России, объём венгерско-российской торговли в 2018 г. составил $7 млрд. Это на 29,5% больше, чем в 2017 г.
Россия остаётся для Венгрии ключевым поставщиком энергоресурсов. В 2018 году венгры увеличили закупки российского газа на 9,3% – до 7,6 млрд. куб. м. В 2016 г. этот показатель был значительно меньше – всего 5,6 млрд. куб. метров. С января по март 2019 г. поставки увеличились на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2018 г. Между двумя странами заключено соглашение о поставках газа в 2020 году в случае прекращения транзита через территорию Украины.
Соб. корр. ФСК

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