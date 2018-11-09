«Европе угрожает новый раскол»: Чиновники СЕ всерьез заговорили об опасности Ruxit

Генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд считает, что выход России из его организации будет иметь очень плохие последствия для политического равновесия в Старом Свете.

Европа крайне скептически относится к перспективе выхода России из международных организаций. Если Россия выйдет из Совета Европы, как Великобритания делает сейчас, выходя из Евросоюза, то это будет означать крах всех политических институтов Старого Света.

Такую точку зрения высказал генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд. Он не исключил нового явления - Ruxit. И считает возможный выход России из Совета Европы крайне негативным явлением.

«Наряду с Brexit Европе угрожает новый раскол. Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, а также Ruxit. Когда одна страна покидает Совет Европы, а другая покидает Евросоюз, это будет уже другая Европа. Это не принесет пользы», - заявил Ягланд, его слова приводит «Интерфакс».