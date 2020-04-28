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Европе соврали о коронавирусе: На важные нюансы при вскрытии трупов указал Эдигер

28 апреля 2020, 15:10  •  414 • Политика
Навальный раскритиковал российскую медицину за реакцию на коронавирус в эфире радио "Эхо Москвы". Врач Александр Эдигер рассказал о причине провала западной медицины в сравнении с российской на простом примере подхода к вскрытию погибших от последствий COVID-19.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный в эфире радио "Эхо Москвы" жёстко раскритиковал российскую медицину, которая якобы стала заложником ошибок властей, в связи с ситуацией с пандемией коронавируса в России. Врач, фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер рассказал о преимуществах российского подхода к борьбе с эпидемией болезни над методами Европы.
Он указывает, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала гигантским экзаменом для всего мира, и в первую очередь - для медицинской науки и практики, для власть предержащих и для так называемых принимающих решения и реализаторов этих решений. В этой связи резко изменились привычные оценки медицинских систем.
"Привычная оценка у нас медицины на "три с минусом", мы плетемся в хвосте. А Европа, скажем так, Япония, Южная Корея и Соединённые Штаты - это небожители и существующие в эмпиреях лидеры. И вдруг выясняется, что к эпидемии не был готов никто", - отметил Александр Эдигер в интервью Царьграду.
Врач подчеркнул, что эпидемия на практике проверила способность медицинских систем к быстрой перестройке. И в результате этой проверки выяснилось множество интересных фактов о западной медицине.
"Ситуация следующая. Тамошние системы медицины - во-первых, они чрезвычайно сильно отличаются друг от друга. Даже по методическим подходам. В первую очередь, это касается Европейского экономического сообщества. Они не в состоянии договориться. Их лихорадит, они метались достаточно долго. Никакого единства, даже в понимании того, что происходит, того, что делать, не происходило", - рассказывает Александр Эдигер.
В то же время в России, как оказалось, помимо основной медицинской системы есть ещё несколько параллельных. Речь идёт о медицине катастроф и военной медицине, которые справились, которые внесли свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса.
Эдигер признаётся, что для него лично было настоящим шоком узнать о том, что в Европе, оказывается, существует невероятный научный разнобой, даже в понимании того, какое воздействие оказывает COVID-19 на организм. И причина этого в том, что Институт Роберта Коха не приветствовал патологоанатомические вскрытия как составную часть исследований по COVID-19. А обосновывалось это тем, что не надо подвергать патологоанатомов лишнему риску.
"Называя вещи своими именами, это превращает исследования, клинические исследования, в которых неизбежна была большая какая-то смертность, превращает это просто в мусор. Превращает это в бумаги, которые не имеют никакого отношения к доказательной медицине", - подчёркивает патологоанатом.
И оказалось, что Россия с её жесточайшей системой патологоанатомической диагностики находится впереди всех западных стран. То есть вся эта ситуация с коронавирусом лишний раз доказала, что Россия должна доверять только себе, подытожил эксперт.

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