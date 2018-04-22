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«Европе промышленность страны не нужна»: почему экономика Украины всё больше погружается в стагнацию

22 апреля 2018, 02:09  •  60 • Украина
В первом квартале 2018 года инфляция на Украине составила 13,2%, что существенно выше предыдущей оценки в 8,9%. Об этом говорится в отчёте НБУ. Также в стране растёт число безработных, импорт превышает экспорт, а рост ВВП не оправдывает ожиданий. В Киеве признают, что государство держится на плаву благодаря западному спонсорству и денежным переводам своих граждан, работающих за границей. Местный бизнес призывает власти восстановить экономические связи с Россией, а эксперты прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны. RT выяснял, сможет ли украинское руководство исправить ситуацию.
 
Reuters
 

Хуже прогнозов

В январе — марте 2018 года инфляция на Украине подскочила до 13,2%, что существенно превышает предыдущий прогноз (8,9%). Такие данные содержатся в опубликованном на днях инфляционном отчёте Национального банка Украины (НБУ).

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook сообщил, что в марте ощутимо подорожала большая часть продуктов питания, мониторинг цен на которые проводит государство. По его словам, такие компоненты потребительской корзины, как морковь и свёкла, прибавили в стоимости 38 и 35% соответственно.

Согласно документу, реальный ВВП в первом квартале 2018 года вырос всего на 2,3%. Хотя по итогам этого года, по расчётам Всемирного банка, он должен увеличиться на 3,2%, а по оценкам НБУ — на 3,4%. Даже если бы Украине и удалось достичь таких показателей, этого всё равно недостаточно для стабилизации экономики, считают эксперты.

«Украина продолжает катастрофически отставать в своём экономическом развитии. Прогноз роста мировой экономики на 2018 год находится на уровне около 4%, а стран, относящихся к нашей группе emerging markets (развивающихся рынков), — более 5%. Необходимость обеспечения таких высоких темпов роста объективно требуется для всех, но прежде всего для наиболее бедных стран. Борьба с бедностью возможна только при условии обеспечения темпов экономического роста, превышающих порог в 5% годовых», — считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. 

    По данным Нацбанка, в первом квартале этого года на Украине сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса: экспорт вырос на 18%, а импорт — на 20%. Причём зона свободной торговли с ЕС никакой существенной выгоды украинским производителям пока не приносит. Квоты Евросоюза на беспошлинную поставку товаров — а это в основном дешёвая сельхозпродукция — слишком низкие. Так, годового объёма поставок пшеницы и кукурузы Украина достигла уже к 5 января, а к середине месяца был исчерпан беспошлинный лимит экспорта мёда.

    «Потеря российского рынка, на который приходилось около 30% экспорта, оказалась крайне болезненной для производителей. Найти ему альтернативу пока не удаётся», — рассказал источник RT в Министерстве экономики Украины.

    Как свидетельствует отчёт НБУ, безрадостная картина складывается и на рынке труда. По итогам 2017 года официально безработными числились 17,7 млн граждан Украины — 9,9% трудоспособного населения страны, тогда как в январе прошлого года этот показатель был на уровне 9,3%.

    При этом больше всего безработных (18,9%) — среди молодёжи в возрасте до 24 лет, говорится в документе. По мнению аналитиков НБУ, выпускникам средних и высших учебных заведений, а также молодым кадрам с низкой квалификацией сложнее всего найти работу в текущих реалиях.

    За счёт гастарбайтеров

    По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в стране составляет 7,3 тыс. грн ($281) в месяц. Это существенно выше показателя 2015 года — 4,5 тыс. грн ($180). Однако с учётом постоянно растущей инфляции и стагнации в экономике оплата труда на Украине остаётся на стабильно низком уровне, особенно в сравнении с показателями стран ЕС.

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    По мнению экспертов, на Украине ускорился процесс деиндустриализации, закрывается много предприятий социальной сферы.

    «Появляется всё больше нетрудоустроенных людей. К сожалению, выезд на заработки за рубеж полностью эту проблему не решает. На Украине недостаток рабочих рук, но люди предпочитают уезжать за рубеж и получать за худшую работу большие деньги, чем у себя на родине», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

    Так, по данным Министерства труда Польши, в прошлом году гражданам Украины было выдано 1,7 млн разрешений на работу, что на 30% больше, чем в 2016-м. Подбором кадров для польских заводов и фабрик на Украине занимаются специализированные агентства — будущим сотрудникам обещают заработную плату вдвое выше, чем на родине.

    В правительстве признают, что эмиграция растёт, причём первыми уезжают ценные кадры.

    «Мы не препятствуем этому процессу, поскольку понимаем, что люди всё-таки возвращаются и вкладывают заработанное в экономику страны, переводят деньги живущим здесь родственникам», — рассказал источник RT в Министерстве экономики Украины. 

    Аналитики отмечают, что сдерживать девальвацию гривны правительству удаётся не в последнюю очередь за счёт гастарбайтеров. Так, по данным отчёта НБУ, в прошлом году они перевели в страну около $9,2 млрд, что на $2 млрд больше, чем в 2016-м.

    «Значительный рост объёмов частных валютных переводов на Украину в условиях финансового кризиса позволил смягчить негативные последствия существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций», — говорится в отчёте финансового регулятора.

    На пути деградации

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    В украинской экономике на данный момент нет драйверов роста, которые могли бы переломить негативные тренды, и статистические данные НБУ это только подтверждают, говорят аналитики.

    Более того, показатель роста реального ВВП Украины в отчёте, скорее всего, завышен примерно на 1%, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

    «Но даже при заявленных темпах развития для восстановления экономики страны до уровня 2013 года понадобится не менее 15 лет», — считает эксперт.

    По мнению Суздальцева, Украина становится аграрной страной, что автоматически многократно удешевляет экспорт. Кроме того, продажа сельскохозяйственной продукции не может обеспечить гарантированную прибыль: например, урожай зерновых зависит от погодных условий, поэтому спрогнозировать цены и объём валютной выручки очень сложно.

    • Комбайн собирает ячмень на поле
    • Reuters
    • © Valentyn Ogirenko

    К тому же украинская экономика и сфера управления находятся сейчас в таком состоянии, что без внешней финансовой подпитки не могут существовать, считает Неменский.

    «Западная финансовая подпитка оказалась гораздо меньше, чем было обещано. Главным образом из-за того, что эти деньги не тратятся соответствующим образом. Их расходуют непрозрачно — судя по всему, большая часть уходит по коррупционным путям», — подчеркнул эксперт.

    Неменский также считает, что небольшой рост экономики Украины, отражённый в отчёте НБУ, «крайне сомнителен и с экономической точки зрения является пустым ростом».

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    «Он не свидетельствует о развитии экономики. Качественный анализ показывает, что экономика постепенно деградирует и из-за этого уменьшающийся поток западных денег не спасает ситуацию, а в каком-то смысле способствует дальнейшей деградации», — заявил эксперт в беседе с RT.

    Украинский бизнес, в свою очередь, выступает за восстановление экономических связей с Россией.

    «Давайте признаем: за четыре года нам так и не удалось перестроить экономику. Странам ЕС наша промышленность не нужна, а без российских деталей, как оказалось, «Антонов» не может выпускать новые самолёты. Руководители предприятий уже давно просят правительство забыть о политике и задуматься об экономике, но безрезультатно», — заявил в интервью RT директор крупного промышленного предприятия.

    • Президент Украины Пётр Порошенко
    • Reuters
    • © Michael Dalder

    Политологи также считают, что правительство не может принять какие-то адекватные меры по реабилитации экономики, поскольку у него в приоритете не развитие страны, а собственные частные или корпоративные интересы, а также внутриполитическая борьба.

    По прогнозам Неменского, в ближайшем будущем инфляция на Украине вырастет ещё больше, возможна даже новая волна девальвации гривны. По прогнозам украинских экономистов, уже осенью национальная валюта может подешеветь с 26 до 29—30 грн за доллар, что выльется в очередной скачок цен. В этих условиях население будет уезжать ещё активнее, считает Андрей Суздальцев.

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