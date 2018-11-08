«Европе придется признать Крым российским» - Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Европа не сможет бесконечно отрицать принадлежность Крыма и в какой-то момент признает его частью России.

Об этом Шредер заявил в интервью изданию Aachener Nachrichten. Он напомнил, что Крым всегда был частью именно России. Кроме того, Шредер высказал пожелание, чтобы Европа начала снова строить отношения с нашей страной, так как без нее невозможен мир на континенте.

«Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как Католическая Церковь. Этого, к счастью, не произошло», - сказал Шредер.