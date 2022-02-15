Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось лет 20"

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что Европу ждёт незавидное будущее. Сначала будет бойня, затем – пустыня. "Осталось лет 20", - предсказал эксперт.

Запад продолжает придерживаться агрессивной риторики, нацеленной на Россию. Это может стать катализатором серьёзного конфликта. Впрочем, есть ещё возможность изменить ситуацию, полагает Дмитрий Евстафьев.

"У вас осталось лет 20, а это в исторической перспективе очень короткий срок", - предупредил он европейцев.

По мнению политолога, есть только два выхода. Первый – прямо сейчас начать оказывать давление на свои правительства. Второй – бежать. Бежать эксперт порекомендовал в Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Китай или в Россию.

Будущее Европы – геоэкономическая пустыня. И виной этому Соединённые Штаты и Великобритания, которые оказывают влияние на главные политические решения Евросоюза.

"Если здесь и сейчас эта безумная комбинация поджигателей войны во главе с британцами устроят там (в Европе – ред.) бойню, у вас больше не будет шансов", - цитируют Евстафьева "Народные Новости".