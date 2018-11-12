Европе предложили защитить себя от Трампа его же методами

Французский министр финансов Брюно ле Мэр заявил, что Европа должна защитить себя от незаконных санкций США против Ирана. Для этого, считает чиновник, Брюсселю следует брать пример с Китая и с самой администрации Трампа. Европа является «суверенным континентом», а потому не должна бояться использовать различные рычаги давления, чтобы добиться своего.

Чтобы противостоять вызовам времени, Европа должна стать единой империей по примеру Китая и США. С таким заявлением выступил недавно глава Минфина Франции Брюно ле Мэр.

Свою позицию на этот счет министр озвучил в комментарии для германоязычного издания Handelsblatt. Поясняя, что он имеет в виду, ле Мэр отметил, что Европе следует перестать бояться использовать имеющиеся у нее рычаги давления, чтобы добиваться своего на международной арене.

В этом смысле Брюсселю следует ориентироваться на действующую президентскую администрацию в США. «Пора встать на пути правительства Дональда Трампа», — отметил министр.

Прежде всего, передает «Утро.ру», Европе следует защитить себя от давления США в связи с проводимыми Вашингтоном незаконными односторонними санкциями против Иранской Исламской Республики.