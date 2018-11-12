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Европе предложили защитить себя от Трампа его же методами

12 ноября 2018, 20:54  •  66 • Политика
Французский министр финансов Брюно ле Мэр заявил, что Европа должна защитить себя от незаконных санкций США против Ирана. Для этого, считает чиновник, Брюсселю следует брать пример с Китая и с самой администрации Трампа. Европа является «суверенным континентом», а потому не должна бояться использовать различные рычаги давления, чтобы добиться своего.
Чтобы противостоять вызовам времени, Европа должна стать единой империей по примеру Китая и США. С таким заявлением выступил недавно глава Минфина Франции Брюно ле Мэр.
Свою позицию на этот счет министр озвучил в комментарии для германоязычного издания Handelsblatt. Поясняя, что он имеет в виду, ле Мэр отметил, что Европе следует перестать бояться использовать имеющиеся у нее рычаги давления, чтобы добиваться своего на международной арене.
В этом смысле Брюсселю следует ориентироваться на действующую президентскую администрацию в США. «Пора встать на пути правительства Дональда Трампа», — отметил министр.
Прежде всего, передает «Утро.ру», Европе следует защитить себя от давления США в связи с проводимыми Вашингтоном незаконными односторонними санкциями против Иранской Исламской Республики.
«Мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю», — суммировал свою точку зрения Брюно ле Мэр.

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