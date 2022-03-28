Европе пора услышать: После Катара предупреждение о русской нефти вынесли ОАЭ

Русская нефть необходима энергетическому мировому рынку. Об этом заявил министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухайль Аль Мазруи.

По словам министра, ни один производитель не может заменить добычу русской нефти. Сухайль Аль Мазруи подчеркнул, что нефть, добытая в России, нужна энергетическому рынку.

Прежде аналогичное заявление сделал и министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби. Он заметил, что Катар не может помочь Европе, заменив русский газ катарским, так как Доха попросту не потянет такой объём.

Никто не может занять место России в поставках энергоносителей, потому что на долю Москвы приходится 30-40% всего поставляемого газа, утверждал Саад бен Шарида аль-Кааби.