″Европе надоело читать лекции глобалистам″: Французский майдан дошел до сердца Евросоюза

Массовые протесты ″желтых жилетов″ теперь не только на улицах Парижа. Британская журналистка и активистка Кэти Хопкинс обратила внимание на видео, снятое в соседней с Францией Бельгии. На кадрах, размещенных в Twitter активистки, видно, как французский майдан добрался теперь и до самого сердца Евросоюза, поддерживающего идеи разрушительного глобализма.

″″Желтые жилеты″ не только в Париже. Здесь молодые бельгийцы протестуют против Европарламента в Брюсселе, - указывает Кэти Хопкинск. - Европе уже надоело читать лекции глобалистам″.

Судя по видео, протестующие пытаются прорваться сквозь полицейский кордон, который встал на входе в здание. Звучали лозунги и призывы. При этом стражей порядка в разы меньше "желтых жилетов". Тем не менее попытка прорыва внутрь заканчивается фиаско - полицейские применили против митингующих воду.

The #GiletsJaunes are not just in Paris. Here, young Belgians protest the European Parliament in Brussels. Europe has had enough of being lectured by globalists pic.twitter.com/bouSHvXEQu