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″Европе надоело читать лекции глобалистам″: Французский майдан дошел до сердца Евросоюза
09 декабря 2018, 09:54 • 181 • Политика
Британская журналистка и активистка Кэти Хопкинс в своем Twitter публиковала видео, на котором протестующие ″желтые жилеты″ - французский майдан, как его окрестили в СМИ - уже не только в Париже, но и добрались до самого сердца Евросоюза - до Брюсселя. ″Европе уже надоело читать лекции глобалистам″, - поддержала протестующих активистка.
Массовые протесты ″желтых жилетов″ теперь не только на улицах Парижа. Британская журналистка и активистка Кэти Хопкинс обратила внимание на видео, снятое в соседней с Францией Бельгии. На кадрах, размещенных в Twitter активистки, видно, как французский майдан добрался теперь и до самого сердца Евросоюза, поддерживающего идеи разрушительного глобализма.
″″Желтые жилеты″ не только в Париже. Здесь молодые бельгийцы протестуют против Европарламента в Брюсселе, - указывает Кэти Хопкинск. - Европе уже надоело читать лекции глобалистам″.
Судя по видео, протестующие пытаются прорваться сквозь полицейский кордон, который встал на входе в здание. Звучали лозунги и призывы. При этом стражей порядка в разы меньше "желтых жилетов". Тем не менее попытка прорыва внутрь заканчивается фиаско - полицейские применили против митингующих воду.
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