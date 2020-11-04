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Европе грозит развал через 40 лет: Политолог назвал истинного виновника теракта в Вене
04 ноября 2020, 03:10 • 30 • Политика
Меркель заявила, что теракт в Вене является нападением на общеевропейские ценности. Однако эксперты считают, что произошедшее - результат миграционной политики госпожи канцлера. "Европейское общество отравлено либерализмом и демократией. Ей грозит развал через 40 лет", - считает политолог Алекс Векслер.
Главная причина терактов в Европе - это миграция, начало которой было положено канцлером Германии Ангелой Меркель. Такое мнение высказал политолог и эксперт по безопасности Алекс Векслер.
После произошедшего вчера в Вене Меркель заявила, что нападение террористов было направлено против общеевропейских ценностей. Политик призвала защищать эти ценности с ещё большей энергией.
По словам Векслера, исламские радикалы не будут просто жить в Европе и набираться её "культурных ценностей". Эти люди прибыли, чтобы насаждать в Европе собственные порядки, принести туда свою религию и мировоззрение.
Чтобы справиться с такой угрозой, европейским странам нужно пересмотреть свои общечеловеческие либеральные законы и навести у себя порядок. Однако политолог сильно сомневается, что это будет сделано.
Он добавил, что именно Меркель дала возможность беженцам расположиться в Европе, и, возможно, когда-нибудь её в этом обвинят, сообщает Nation News.
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