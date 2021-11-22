Европе гарантировали поставки русского газа без сбоев

Президент России Владимир Путин заверил итальянского премьера Марио Драги, что поставки газа в Европу будут осуществляться без сбоев.

Россия готова и дальше поставлять газ Европе на долгосрочной основе и без сбоев. Президент России Владимир Путин подтвердил эту готовность в разговоре с премьером Италии Марио Драги.

Кроме того, в разговоре Путин указал, что поставки будут обеспечиваться в том числе при помощи нового трубопровода "Северный поток - 2".

В пресс-службе Кремля отметили, что политики также оценили текущий уровень взаимоотношений между Россией и Италией. Отмечается, что текущие отношения двух стран отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.