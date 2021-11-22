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Европе гарантировали поставки русского газа без сбоев
22 ноября 2021, 21:20 • 89 • Политика
Президент России Владимир Путин заверил итальянского премьера Марио Драги, что поставки газа в Европу будут осуществляться без сбоев.
Россия готова и дальше поставлять газ Европе на долгосрочной основе и без сбоев. Президент России Владимир Путин подтвердил эту готовность в разговоре с премьером Италии Марио Драги.
Кроме того, в разговоре Путин указал, что поставки будут обеспечиваться в том числе при помощи нового трубопровода "Северный поток - 2".
В пресс-службе Кремля отметили, что политики также оценили текущий уровень взаимоотношений между Россией и Италией. Отмечается, что текущие отношения двух стран отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.
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