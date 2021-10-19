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Европе ещё раз объяснили, кто виноват в газовом кризисе: Постпред России выступил с заявлением

19 октября 2021, 19:55  •  45 • Политика
Постпред России при ЕС Чижов ответил на обвинения в адрес страны. "Москва не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе", - сказал он на пресс-конференции.
Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе, вызванному скачком цен на газ. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов.
Речь идёт о нехватке голубого топлива в преддверии зимы и постоянно растущих ценах на энергоноситель. Представители ряда стран ЕС заявили, что это якобы Россия виновата в ситуации и что она должна качать больше газа в Европу.
Тот факт, что сейчас в Европейском союзе, я бы сказал в целом в Европе, энергетический кризис, это объективно. Другое дело, что Россия к этому не имеет прямого отношения,
- ответил на обвинения Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Напомним, что проблема возникла в связи с переходом стран Европы от закупки газа по многолетним контрактам на покупку голубого топлива по рыночным ценам. Пока цены на газ были невелики, это было крайне выгодно. Однако стоило ситуации измениться, а ценам - начать расти, как у ЕС начались проблемы.

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