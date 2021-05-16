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Европарламент захотел построить в России "демократическое общество"

16 мая 2021, 12:25  •  83 • Политика
В Европарламенте опубликовали пять основополагающих принципов "ведения дел с Россией". Первой в списке значится идея о поддержании в нашей стране "продемократического общества", которое будет противостоять "русскоязычной пропаганде".
В Сети появился текст доклада, подготовленного Комитетом по международным отношениям Европарламента. Еврочиновники анонсировали в нём пять принципов ведения дел ЕС и России.
Прежде всего, уверены авторы документа, Европа должна поддержать "продемократическое общество" в России. Оно, по их мнению, должно вести борьбу с русскоязычной пропагандой. Для поддержки русофобских настроений даже планируется создание специального круглосуточного телеканала.
Второй принцип гласит, что результаты выборов в Госдуму, которые состоятся этой осенью, следует признать нелегитимными, если в Евросоюзе увидят признаки фальсификаций.
В качестве третьего принципа называется принятие в отношении России стратегии "Восточного партнёрства", которую ранее Брюссель начал применять к странам бывшего Советского Союза.
На четвёртой строчке разместился принцип о необходимости сдерживания "российской агрессии". Для того, чтобы усилить давление на Москву и помешать ей вмешиваться в дела региона "Восточного партнёрства", НАТО и ЕС следует объединиться.

Ну и пятым пунктом в списке идёт непременное требование отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT, если Москва будет настаивать на продолжении "агрессивных действий".
Кроме того, члены Еврокомитета подчеркнули, что ради "защиты демократии во всём мире" Европе необходимо разорвать сотрудничество с Россией по газопроводу "Северный поток - 2".

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