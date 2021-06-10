Европарламент заинтересовала "роль России" в инциденте с Ryanair

Депутаты Европарламента в своей резолюции призвали изучить "роль России" в инциденте с нештатным приземлением борта в Минске.

Политики в проекте резолюции по Белоруссии призывают ввести санкции, если обнаружится, что в инциденте замешаны граждане России. В обнародованном проекте резолюции, за который намерены проголосовать 10 июня, говорится, что следует провести расследование по этому поводу.

"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте", - сказано в документе.

Евродепутаты убеждены, что в случае подтверждения их опасений против любого гражданина, прямо или косвенно замешанного в инциденте с Ryanair, надо вводить рестрикции.

В ЕП также не преминули выразить озабоченность тем, что Москва тесно сотрудничает с Минском.

Голосование по решению Европарламента пройдёт в четверг. Документом предлагается немедленно ввести четвёртый пакет персональных санкций против Белоруссии.

Решение Европарламента не обязательно к исполнению, но считается рекомендацией для стран Евросоюза.