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Европарламент заинтересовала "роль России" в инциденте с Ryanair
10 июня 2021, 00:55 • 53 • Политика
Депутаты Европарламента в своей резолюции призвали изучить "роль России" в инциденте с нештатным приземлением борта в Минске.
Политики в проекте резолюции по Белоруссии призывают ввести санкции, если обнаружится, что в инциденте замешаны граждане России. В обнародованном проекте резолюции, за который намерены проголосовать 10 июня, говорится, что следует провести расследование по этому поводу.
"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте", - сказано в документе.
Евродепутаты убеждены, что в случае подтверждения их опасений против любого гражданина, прямо или косвенно замешанного в инциденте с Ryanair, надо вводить рестрикции.
В ЕП также не преминули выразить озабоченность тем, что Москва тесно сотрудничает с Минском.
Голосование по решению Европарламента пройдёт в четверг. Документом предлагается немедленно ввести четвёртый пакет персональных санкций против Белоруссии.
Решение Европарламента не обязательно к исполнению, но считается рекомендацией для стран Евросоюза.
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