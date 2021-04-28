Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная / Политика

Европарламент выпустил угрожающую резолюцию по России

28 апреля 2021, 18:55  •  447 • Политика
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель вознамерился покуситься на SWIFT, остановить "Северный поток-2" и отказаться от российского топлива
Европарламент разразился страшной резолюцией по России из-за ситуации на Украине, в которой предлагается отключить РФ от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 28 апреля.
Отмечается, что европейцы также внесли в проект документа инициативу полностью отказаться от российских нефти и газа. Помимо этого, члены ЕП считают необходимым остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Эти меры необходимо принять в случае, если Россия "продолжит агрессию на Украине". Россию призывают прекратить "неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям".
"Все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", – говорится в резолюции.
Подобные документы ЕП носят декларативный, а не обязательный характер. При этом другие институты Евросоюза обязаны прислушиваться к мнению депутатов.
Еще до появления информации из Брюсселя глава Департамента международной инфобезопасности МИД РФ Андрей Крутских предупредил, что Кремль крайне жестко ответит в случае отключения нашей страны от SWIFT. По его словам, этого не случится, поскольку в мире уже нет камикадзе.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у нас создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. По его данным, в РФ есть база для создания аналога SWIFT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



447
Источник
Похожие новости
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа...
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве...
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
25 апреля 2021, 12:05
Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
21 апреля 2021, 21:00
"Из берлоги один выход": Русский адмирал предложил свою версию "асимметричного" ответа Западу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.