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Европарламент выдвинул жесткое требование по поводу России и "Северного потока - 2"
17 сентября 2020, 14:45 • 27 • Политика
Под раздачу попал и Александр Лукашенко
Ситуация с "отравлением" Навального дала новый виток – Европарламент принял резолюцию, в которой указана необходимость ввести против России действенные санкции.
Новые меры, помимо прочего, отразятся и на судьбе "Северного потока – 2" – проект должен быть полностью заморожен. Как сообщает РИА "Новости", подобное указано в резолюции ЕС.
Также Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Против него должны быть приняты дополнительные санкции.
В вопросе дела Навального указывается, что должно быть начато полномасштабное международное расследование, с привлечением ООН, ЕС и ОЗХО. Про участие России ничего не сказано.
Напомним, об "отравлении" Навального стало известно в конце августа. Спустя несколько дней оппозиционера перевезли из российской больницы в Германию, где у него нашли следы "Новичка" в анализах. Российские лаборатории не нашли подобного во время исследований. До сих пор ФРГ не предоставило России пробы, ссылаясь на нераспространение персональных данных, однако позже анализы были в распоряжении других стран ЕС.
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