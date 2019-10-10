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Европарламент усилит группу "Восток" для борьбы с "особо опасной российской пропагандой"

10 октября 2019, 20:39  •  71 • Политика
Европейский парламент (ЕП) заявил об "особо опасном характере российской пропаганды", призвав исполнительные органы ЕС разработать эффективную стратегию противодействия "российским стратегиям дезинформации". С этой целью целевую группу по стратегическим коммуникациям "Восток" предлагается сделать постоянной структурой, увеличив ее финансирование.
Об этом говорится в резолюции "Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы", принятой в четверг. В документе ЕП отмечает рост числа случаев дезинформации, которые приписываются российским источникам и задокументированы целевой группой по стратегическим коммуникациям "Восток".
Как утверждается в резолюции, за год число этих случаев выросло якобы более чем в два раза, составив с января 2019 года 998 эпизодов по сравнению с 434 за аналогичный период 2018 года. При этом это вмешательство России якобы направлено на поддержку кандидатов, выступающих против Евросоюза, указывается в резолюции, причем "с экстремистских и популистских позиций, нацеленных на специфические меньшинства и ущемленные группы", говорится в документе.
В связи с этим Европарламент призвал сделать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям "Восток" постоянной структурой в рамках Европейской внешнеполитической службы. Кроме того, резолюция предлагает значительно увеличить финансирование и штат этой структуры, на которые сейчас выделяется около 4,2 млн евро.

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