Европарламент усилит группу "Восток" для борьбы с "особо опасной российской пропагандой"

Об этом говорится в резолюции "Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы", принятой в четверг. В документе ЕП отмечает рост числа случаев дезинформации, которые приписываются российским источникам и задокументированы целевой группой по стратегическим коммуникациям "Восток".

Как утверждается в резолюции, за год число этих случаев выросло якобы более чем в два раза, составив с января 2019 года 998 эпизодов по сравнению с 434 за аналогичный период 2018 года. При этом это вмешательство России якобы направлено на поддержку кандидатов, выступающих против Евросоюза, указывается в резолюции, причем "с экстремистских и популистских позиций, нацеленных на специфические меньшинства и ущемленные группы", говорится в документе.

В связи с этим Европарламент призвал сделать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям "Восток" постоянной структурой в рамках Европейской внешнеполитической службы. Кроме того, резолюция предлагает значительно увеличить финансирование и штат этой структуры, на которые сейчас выделяется около 4,2 млн евро.