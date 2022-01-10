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Европарламент "обезглавлен". Стала известна причина госпитализации руководителя ЕП

10 января 2022, 19:05  •  315 • Политика
Европарламент оказался "обезглавлен" в начале 2022 года из-за того, что руководитель представительного органа Европы Давид Сассоли попал в больницу. Стала известна причина госпитализации руководителя ЕП.
Сассоли был помещён в больницу в Италии ещё в конце декабря, однако известно об этом стало только сейчас. По словам пресс-секретаря политика Роберто Куилло, причиной госпитализации стала дисфункция иммунной системы. Деятельность главы Европарламента временно приостановлена. Все мероприятия, в которых должен был принять участие политик, отменены.
Напомним, что в сентябре прошлого года Сассоли госпитализировали в Страсбурге из-за воспаления лёгких. В декабре политик заявил, что не собирается участвовать в следующих выборах на пост главы ЕП. Ни в первый, ни во второй раз, если верить заявлениям официального представителя, госпитализация не связана с эпидемией коронавируса.

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