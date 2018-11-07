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Европарламент пытается оторвать Сербию от России - в экономическом и военном плане

07 ноября 2018, 10:54  •  79 • Политика
Сербии следует разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок российского газа, а также изменить внешнюю политику -Европарламенту не нравится тесное сотрудничество Белграда с Москвой.
Комитет по иностранным делам Европарламента полагает, что Сербии следует разработать энергетическую политику, которая была бы нацелена на снижение зависимости страны от поставок газа из России. Подобное требование содержится в докладе комитета.
В целом страна в вопросе энергетической политики должна ориентироваться на возобновляемые виды ресурсов, отмечено в документе.
На одной энергетике Европарламент не останавливается. Комитету в принципе не нравится сотрудничество Сербии в России, в первую очередь в военной сфере. Беспокоит и взаимодействие в «треугольнике» Москва-Минск-Белград.
В общем и целом в докладе настаивают, чтобы Сербия обеспечила «большую согласованность» собственной политики с трендами Евросоюза - как во внешней политике касаемо отношений с Россией, так и в области государственной безопасности.
Представители Сербии неоднократно отмечали, что не будут менять свою политику в отношении России по требованию ЕС. Касается это и антироссийских санкций, которые Белград не поддерживает. В конце октября Сербия вновь обещала никогда не допустить санкций со своей стороны в отношении России - ни политических, ни экономических. Страна сама прошла через санкции и не хочет их повторения для России, говорила председатель Народной скупщины Республики Сербия Мая Гойкович в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Гойкович тогда благодарила Россию за ее позицию по вопросу Косова. А также попросила воспрепятствовать с помощью России вступлению Косова в Интерпол. Наконец, Гойкович напомнила, что в Скупщине существует группа друзей России, в которой состоят 134 человека, то есть более 50%.
«Хочу повторить позицию Сербии: Сербия не будет вводить никаких санкций в отношении России - ни экономических, ни политических. Сербия много лет провела под санкциями и знает, что это такое. Сербский народ ясно сказал, как он относится Российской Федерации, и нам остается только следовать этому курсу», - заявила Гойкович. По ее словам, «такова общая позиция сербского народа», которую она выражает.
Доклад комитета цитирует RT, отмечая, что документ есть в распоряжении редакции.

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