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Европарламент проголосовал за санкции против ультраправых властей Польши
30 января 2018, 00:24 • 205 • Политика
Европейский парламент обвинил Варшаву в попрании принципа верховенства права и "европейских ценностей", а также одобрил введение санкций против Польши.
Европарламент запустил процесс ввода санкций против Польши. В своем решении парламентарии опираются на фундаментальной учредительный документ, стоящий за проектом Единой Европы, — Договор о ЕС.
Теперь, вполне вероятно, в соответствии с 7 статьей данного соглашения представители официальной Варшавы будут лишены права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение по данному вопросу должен будет принять следующий саммит Европейского союза.
Критики общеевропейской системы управления отмечают, что решение Европарламента о санкциях в отношении Польши является не столько парламентским, сколько бюрократическим. Так, оно было принято не путем прямого голосование в законодательном органе, но большинством голосов на заседании его профильного комитета по вопросам гражданских свобод и юстиции. Сам проект резолюции был составлен главой комитета Клодом Мораэсом.
Напомним, что центральные органы Евросоюза весь предыдущих год обвиняли Польшу в методическом попрании судебной власти и стремлении подчинить ее политическому руководству страны. Снижение полномочий Верховного суда Польши трактуется Брюсселем как выпад против "европейских ценностей".
Обо всем этом сообщает РИА Новости.
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