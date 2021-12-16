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Европарламент призвал ЕС к трём серьёзным шагам против России

16 декабря 2021, 20:35  •  157 • Политика
Европарламент призвал Евросоюз сделать три серьёзных шага против России. Речь идёт не только об очередном пакете санкций.
548 депутатов Европарламента считают, что против России должны быть введены санкции в случае эскалации ситуации с Украиной. Против проекта резолюции проголосовали 69 человек, отказались высказывать своё мнение 54. О результатах заседания председатель отчитался в прямом эфире европейского канала.
В резолюции сказано, что первым шагом должно стать информирование Совета Евросоюза о действиях России, вторым – координация действий ЕС с США, странами НАТО, а также с Украиной.
Главная позиция, высказанная депутатами Европарламента, - введение "суровых экономических и финансовых санкций". Среди перечисленных мер – расширение списка физических ли, против которых будут действовать рестрикции, включая запреты на поездки и замораживание всех активов. Россию также предлагается отключить от платёжной системы SWIFT. Это вытолкнет русские компании с международного финансового рынка.
В документе упоминается отмена безвизового режима для всех, у кого есть дипломатический паспорт России (исключением являются аккредитованные дипломы), рекомендация не давать разрешения на запуск "Северного потока – 2" и снизить зависимость от русских энергоресурсов.
Напомним, резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. К исполнению она не обязательна.

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