Европарламент призвал ЕС к трём серьёзным шагам против России

Европарламент призвал Евросоюз сделать три серьёзных шага против России. Речь идёт не только об очередном пакете санкций.

548 депутатов Европарламента считают, что против России должны быть введены санкции в случае эскалации ситуации с Украиной. Против проекта резолюции проголосовали 69 человек, отказались высказывать своё мнение 54. О результатах заседания председатель отчитался в прямом эфире европейского канала.

В резолюции сказано, что первым шагом должно стать информирование Совета Евросоюза о действиях России, вторым – координация действий ЕС с США, странами НАТО, а также с Украиной.

Главная позиция, высказанная депутатами Европарламента, - введение "суровых экономических и финансовых санкций". Среди перечисленных мер – расширение списка физических ли, против которых будут действовать рестрикции, включая запреты на поездки и замораживание всех активов. Россию также предлагается отключить от платёжной системы SWIFT. Это вытолкнет русские компании с международного финансового рынка.

В документе упоминается отмена безвизового режима для всех, у кого есть дипломатический паспорт России (исключением являются аккредитованные дипломы), рекомендация не давать разрешения на запуск "Северного потока – 2" и снизить зависимость от русских энергоресурсов.

Напомним, резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. К исполнению она не обязательна.